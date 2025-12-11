陳玉珍硬修助理費法案！成鬼混立委大金庫 王婉諭：開啟結構性腐敗

國民黨立委陳玉珍。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，讓助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，使得眾多辦公室助理們相當不滿，已有跨黨派助理們連署要求撤回提案，但陳玉珍不為所動。前立委、時代力量主席王婉諭解析這項法案背後邏輯，有些立委把立委身份當成喬事工具，不審法案又不質詢，聘專業助理只是浪費成本。如果沒聘滿助理，錢會被國庫收回；所以為了把錢領出來，他們只好找人頭、造假名冊。但如果修法通過，這筆錢將名正言順成為立委的私房錢。

王婉諭表示，這個法案之所以爭議巨大，不只是因為它可能是在幫顏寬恒等人解套。更重要的是，它試圖打破「公款專用」的紅線，讓原本該給助理的薪資，變相成為立委個人的「實質收入」。

王婉諭提到，這個法案通過，立委每個月除了本薪，還能合法統籌大筆助理費而不需要核銷。立委的「可支配所得」暴增，甚至超過總統的薪水。這才是陳玉珍堅持不撤案、劉書彬氣的要求助理不得聯署反對的根本原因。

王婉諭提到，事情的癥結，出在立委和助理之間的勞雇關係。理論上，助理是立委聘的、為立委工作，但薪水為什麼不是立委發？而是由立法院直接匯款？她回溯這要從第一屆增額立委說起。一開始，助理薪水確實是先撥給立委，再由立委發放。但很快就開始亂象百出：有的立委根本不請助理；有的找親戚掛名；就算真的聘人，也盡可能壓低薪資，把剩下的錢放進自己口袋。這就是人性中的貪念。

為了解決這些問題，經過多年改革，才建立了今天的制度，薪水由立法院直接撥給助理，確保錢真的進到勞工手上，避免立委中飽私囊。 但即便如此，「詐領助理費」的案件仍然不分黨派、層出不窮。

王婉諭納悶，「守法真的這麼難嗎？」其實一點都不難。只是這些利益令人無法抗拒而已。

對於陳玉珍近期受訪提到「修法起因在民代助理費究竟屬薪資，或議員問政工作的實質補貼？」王婉諭認為，這句話精準點出了問題，在某些立委眼裡，助理費被當成國家給立委的「補貼」，只是「剛好」拿來請助理而已。如果能修法讓這筆錢不需核銷、直接進立委口袋，對他們來說當然是「回歸正軌」。

王婉諭透露，立法院有些立委一個會期進立法院的天數屈指可數，不質詢、不審法案，把立委身份當成喬事工具，聘專業助理只是浪費成本。如果沒聘滿助理，錢會被國庫收回；所以為了把錢領出來，他們只好找人頭、造假名冊。但如果修法通過，這筆錢將名正言順成為立委的私房錢。

陳玉珍也提案將地方議員也納入，王婉諭改開，這更可能開啟台灣政治嚴重的結構性腐敗。當立委、議員本身成為一門「高獲利生意」，願意認真投入立法監督工作的誘因就更低了。這也是為什麼，這次反彈最大的，就是最了解立法院運作的國會助理。這個法案一旦通過，受害最深的正是這群專業幕僚。這不僅讓資深助理感到不受尊重，更讓未來的勞動權益岌岌可危。

王婉諭直指，藍營許多資深助理在國會打滾數十年，對議事的熟悉程度遠勝多數立委。這次連他們都看不下去，甚至醞釀串連抗議，這對國會運作絕對是個警訊。立委的法案、質詢、攻防，都需要助理協助，若專業幕僚集體消極抵制，國會真的很可能癱瘓。

王婉諭認為，現行制度確實也有檢討空間，公費額度吃緊，解決之道應該是「增加透明的專款專用額度」，而不是把助理費變成無法監督的小金庫。第二是國會助理亟需法制化。現在公費助理沒有明確的敘薪標準與職權規範，這也是國安風險的漏洞。她呼籲制定《立法院公費助理任用法》。把助理的薪資、福利、聘用條件、職權透明化。

最後，她也呼籲陳玉珍等人，盡快撤案撤簽。不要一意孤行，繼續推動不倫不類的「詐領助理費除罪化」，這不僅對國家沒有任何幫助，更是在引火自焚。

