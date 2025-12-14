陳玉珍硬提助理費除罪修法！張育萌：國民黨即刻救援幫顏寬恒脫罪

圖：翻攝張育萌臉書

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，讓助理費由立委統籌運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，外界質疑這將讓「詐領助理費」除罪化、讓貪污合法化。台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，陳玉珍在爭議聲中仍強推修法，目的就是「幫顏寬恒脫罪」，這根本是國民黨的「全黨即刻救援」，要把顏寬恒「從監獄門口拉回來」。

張育萌今（14）天在臉書發文寫道：「國民黨的全黨『即刻救援』。陳玉珍不是第一次幫顏寬恒—— 陳玉珍硬提『助理費貪污除罪』，引爆社會強烈反彈，卻堅持不撤案。時間點偏偏『這麼巧』，正好趕在顏寬恒『詐領108萬助理費』三審定讞之前，目的只有一個——幫顏寬恒脫罪。」

張育萌回顧：「這也不是陳玉珍第一次出手幫顏寬恒——2020年，顏寬恒立委落選後，準備回台中海線經營選區，靠的，就是陳玉珍的幫忙。四年前，台中一場大雨，造成烏日成功東路30多戶大淹水。第一時間，時任立委陳柏惟就到現場解決。結果一週後，陳玉珍卻硬要發公文給各部會，要求中央政府在她發文的隔天，親自到現場會勘。」

張育萌強調：「立委發文要求會勘，中央部會敢不來嗎？問題是，陳玉珍是金門立委，烏日淹水關她什麼事？這種區域立委，實在管太寬了吧？答案很簡單。顏寬恒落選後，回國民黨部當副秘書長。就在陳玉珍發文前不久，顏寬恒才剛辭掉副秘書長的工作，回到地方準備重新經營。」

張育萌直言：「沒有立委身份，顏寬恒叫不動中央部會。於是，陳玉珍出現了，幫顏寬恒發函、用立委的權力，替顏寬恒鋪路未來選舉。時隔四年，陳玉珍再次現身，只是這次，看起來要幫的忙更大——不只是替落選立委撐場面，而是把這個差一步就要被關進去的人，直接從監獄門口拉回來。」

