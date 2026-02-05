即時中心／林韋慈報導

國民黨立委陳玉珍昨（4）日晚間發文透露，祖母近日辭世，享嵩壽 110 歲，人生功德圓滿。

陳玉珍表示，自己人生中的第一位「數學老師」就是阿嬤。她回憶，三、四歲時，阿嬤便教她們玩金門傳統的四色牌、十胡、撿紅點，讓孩子在遊戲中學會數學的加減運算、排列組合，也認識象棋中的將、帥、相、車、馬、炮、兵、卒。

她提到，阿嬤常以自身經歷勉勵晚輩要認真讀書。阿嬤出身優渥，自幼就讀十多所私塾，也請過英文家教，卻因成長過程中缺乏嚴格督促，最終識字不多，英文也僅會ABC。她最熟練背誦的，是國父遺囑的閩南語版本，也是從小教導孫輩誦讀的內容。

陳玉珍說，阿嬤自幼備受父母疼愛，是家中的千金小姐，16 歲前甚至仍有丫鬟幫忙穿衣。她因怕痛而未曾裹小腳，只要老師稍嚴，父母便為她轉學，也因此錯失扎實學習的機會。阿嬤總以此提醒後輩，珍惜求學機會、努力向上。

「父母之愛子，則為之計深遠。」她也分享，曾祖父母擔心將女兒許配給富戶會受多妻之苦，便將阿嬤嫁給家境清寒、卻重承諾、願一輩子疼愛她的爺爺。兩人相守一生，感情深厚，直到爺爺辭世前，仍對阿嬤呵護備至。

陳玉珍表示，阿嬤一生樂天知命，家庭圓滿、子女孝順，也十分重視養生。她從小養成隔餐不食、以蔬菜與魚類為主食，不吃冰冷、辛辣食物的習慣，因此長年身體健康。她感慨說，原以為阿嬤能活到 120 歲，因為阿嬤曾這樣答應過她。

「如今她終究離開了，我們縱使萬般不捨，也要學習放下，願她在另一個世界，依然好命、樂觀、幸福。」

陳玉珍也代家屬公告：祖母林淑女女士 一生平安健康，享嵩壽 110 歲。靈堂設於金門縣殯儀館四維堂，謹訂於2月14日中午12時舉行公祭，謹此奉告諸親友。守喪期間，一切活動不克參加，敬請各界見諒。





原文出處：快新聞／陳玉珍祖母享嵩壽110歲辭世 靈堂設於金門縣殯儀館

