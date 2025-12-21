陳玉珍神邏輯 凸顯5大法官荒謬

國民黨19日舉行「可恥！大法官淪賴清德司法戒嚴打手！」記者會。（本報資料照片）

藍委陳玉珍說要比照憲法法庭的「神邏輯」，在表決賴清德總統彈劾案中，排除不同意的綠委人數，彈劾成功率就是百分之百，這當然是句玩笑話，但也凸顯呂太郎等5名大法官判決《憲法訴訟法》違憲的荒謬性。

憲法法庭主張的理由，在於若將拒絕評議的3位大法官計入現有總額，憲法法庭將因不足現有總額8人的2/3參與評議，而無法實質審理案件，於此「極端例外」且不得已情況，為維持憲法法庭繼續運作，應將持續拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除。

在此同時，立法院在野黨推動賴清德總統彈劾案，依目前立法院的政黨比例，很顯然最終票數肯定過不了2/3的門檻而鎩羽而歸，陳玉珍說乾脆排除反正不會同意的綠委，雖然諷刺意味濃厚，但若對照此次判決排除異議大法官的理由，卻不正是如此。

以主筆大法官呂太郎的見解為鏡，在野黨可主張賴總統造成憲政危機、朝野對立衝突，值此兩岸、國際局勢複雜的當下，作為總統已無法團結國內，反而造成社會紛亂，「於此極端例外且不得已情況」，排除不同意的民進黨立法院黨團，讓彈劾案過關。

這構想著實已破壞民主原則，但在卓揆可以透過不副署來抵制立法權，大法官也公然違法作出判決的當下，早已沒有「準則」。學理上的民主法治已經不存在，有的只是統治者的個人意志，連司法也成為服務政治的工具。

民進黨在蔡政府一黨獨大時，經常用多數暴力碾壓在野黨，現在陳玉珍依樣畫葫蘆，用簡單的邏輯來告訴民進黨真的可以這樣做嗎？相信老百姓都知道，「綠能，你不能」，但也要看看這5名大法官最後如何自處應對。