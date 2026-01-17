陳玉珍秀身分證「我不是台灣人！」 陸委會：沒有意見

國民黨立委陳玉珍。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）





國民黨立委陳玉珍近日遭爆料，在接見美國智庫人員時表示自己是「福建人」而非台灣人，並稱中共若武力犯台只會鎖定台北與賴清德，不會攻打金門。

對此，陳玉珍16日強硬回擊，現場秀出身分證並強調「我早就說過一百遍我不是台灣人」，認為金門與台灣並非隸屬關係，而是共同屬於中華民國。

反紫光團體揭美智庫對話 批陳親中立場「不加掩飾」

反紫光奇遊團成員許美華於臉書撰文爆料，數月前有美國智庫友人拜訪陳玉珍，欲了解其對兩岸關係的觀點。許美華指出，陳玉珍在對話中語出驚人，聲稱不擔心中共動武，因為北京針對的是台獨與賴清德，屆時只會攻打台北而非金門。

許美華更提到，陳玉珍對外賓強調自己以前的身分證出生地寫的是「福建」，直言「我是福建人，本來就不是台灣人」，讓美國友人感到吃驚。許美華批評陳玉珍身為台灣國會議員，卻表現出一副台北被打與她無關的態度，直呼「丟臉」。

陳玉珍怒嗆台派無知：不屑當台灣人

面對指控，陳玉珍16日出示身分證反嗆許美華是「無知的台派」。陳玉珍指著出生地欄位的「福建省金門縣」表示，金門、馬祖人的自我認知本來就是福建人。她嚴正聲明，「金門本來就不屬於台灣，而是屬於中華民國」，強調中華民國與台灣並不等同。

陳玉珍更語氣激昂地表示：「我也不屑當台派，我早就說過一百遍，我不是台灣人，我是中華民國國民，毫無疑問我是金門人。」她認為兩者並非上下隸屬關係，這種觀點在金馬地區是普遍共識。

陸委會：只要是中華民國國民就無所謂

針對此項爭議，陸委會發言人梁文傑在記者會中被問及此事時反應平淡。梁文傑表示，由於中華民國體制內確實仍設有「福建省」，因此對於陳玉珍自稱福建人而非台灣人「沒有意見」。他強調，只要身分上是中華民國國民，這種個人認知的差異並無大礙。

