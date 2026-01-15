陳玉珍稱中國只打賴：我非台灣人！她揭美國友人嚇壞

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華透露，美國智庫朋友日前拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍竟回「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，更稱自己是福建人「我本來就不是台灣人」，讓人聽了當場傻眼。

陳玉珍稱中國只打賴清德：我本來就不是台灣人！她揭美國友人嚇壞反應曝光

許美華回顧陳玉珍回應美智庫對兩岸的坎法，竟稱自己不是台灣人。（圖／民視新聞）許美華在臉書發文表示，美國智庫朋友幾個月前，拜訪了金門立委陳玉珍，想知道她對兩岸關係的看法，因為講過「北京中央」的陳玉珍，一直被視為明顯的親中派，也持續阻擋國防民防預算，結果陳玉珍竟回應她不擔心中共打過來，「因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，許美華指出陳玉珍完全沒有掩飾親中立場，強調自己不是台灣人，還是讓美國友人吃驚。

儘管許美華知道陳玉珍是投降主義，聽到友人的反應仍覺得丟臉。（圖／民視新聞）

許美華表示本來就知道陳玉珍是這種「中國打過來，我會去跟他們談的投降主義」，但是，聽到美國朋友講出來，台灣的國會竟然有這種立委，聽到友人的反應還是覺得丟臉。「不過，我現在至少非常確定，美國華府非常知道台灣國會的藍白立委，都在玩什麼把戲，大家都不演了也是好事」。她說，應該不用提醒美國朋友，陳玉珍提案的《離島建設條例》將新設「離島自經區」，為了幫中國洗產地，極可能讓台灣陷入被美國高關稅報復的後果。「要不是因為我是台灣人，真的很希望藍白就去幫中國洗產地，然後台灣得到跟中國一樣的高關稅待遇」。許美華最後提醒現在台灣可能得到15%最惠國待遇，中國目前因為支援伊朗被制裁，現在輸美關稅是47%「不要15%，要47%的，就去支持藍白陳玉珍們吧！」。

原文出處：陳玉珍稱中國只打賴清德：我本來就不是台灣人！她揭美國友人嚇壞反應曝光

