陳玉珍稱兩岸交流也可以「統戰中共」 梁文傑：成果拿出來看看

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[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(6/11)表示，既然國民黨立委陳玉珍說要統戰中共，不如就展示一下統戰對方的成果，給大家看看。

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

陸委會上周宣布禁止地方政府參加海峽論壇，理由之一是這是中共統戰平台，陳玉珍說，這是限制兩岸交流，對台澎金馬的民主沒有信心，怎麼會認為是對岸統戰，也可以是我們統戰他們。

梁文傑下午召開陸委會例行會並回應，上周做此宣布，是因為兩岸政策必須全國一致，不分中央地方，只要屬於中華民國政府的行政部門的公職人員，都要採取一致立場，無論是哪一黨。

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梁文傑說，當中央政府認定，海峽論壇就是中共大型統戰平台，各級人員就要一體遵循，無論中央地方，政策就是要一致。

梁文傑表示，既然陳玉珍說要統戰對方，不如就展示一下她統戰對方的成果給大家看看。

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