陳玉珍稱海峽論壇可統戰對岸 陸委會：請展示成果

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）陸委會上週宣布禁止地方政府參加海峽論壇，引來立委陳玉珍批評這是限制兩岸交流，還稱「我們也可以統戰他們（中共）」。陸委會副主委兼發言人梁文傑今天回應，請陳玉珍展示統戰對方的成果給大家看看。

陸委會宣布禁止地方政府參加海峽論壇。陳玉珍批評，「沒有必要」，代表政府對台澎金馬的民主沒有信心，反問：「怎麼不認為我們也可以統戰他們呢？」

梁文傑今天下午在例行記者會上回應，上週之所以宣布禁止地方政府參加海峽論壇，是因為政府認為兩岸政策必須要全國一致，不分中央與地方政府，只要是中華民國行政部門的公職人員，都要採取一致的立場，「不管是哪一黨」。

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梁文傑強調，既然中央政府認定海峽論壇是中共大型統戰平台，各級人員就要遵循。至於陳玉珍說要去統戰對方，「那也就請陳玉珍委員展示一下她統戰對方的成果，給大家看看」。

台東縣長饒慶鈴原本預計要出席海峽論壇，因為陸委會升級禁令而不能出席。她今天質疑，難道陸委會要讓農民自生自滅？並表示「請告訴農民，你們做了什麼？」

梁文傑回應，饒慶鈴還是可以去大陸促銷，或是去其他地方如日本促銷農產品，這些陸委會都樂見，也不會禁止。

梁文傑說，現在針對的是海峽論壇這個活動，饒慶鈴原本要去的是參加13日的開幕大會，中國大陸全國政協主席王滬寧或國台辦主任宋濤可能會致詞，中共就是要塑造出台灣有重要政治人物或地方縣市首長來聽「訓話」的印象，中華民國公職人員都不應該讓對方有機會形塑這種印象。

他最後強調，饒慶鈴可以為農民做更多事，政府這次針對的只是海峽論壇。（編輯：楊昇儒）1150611