陳玉珍稱「不是台灣人」 張益贍反諷建議：設金門局中央接管、立委額度回歸本島

陳玉珍近日金門非台灣言論引起熱議，張益贍建議陳玉珍廢除福建省政府，改立「金門局」。 圖：翻攝自陳玉珍臉書

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍近日公開表示自己「不是台灣人」，並稱金門不屬於台灣，引發輿論譁然。前民眾黨中央委員張益贍隨後在臉書發文反諷指出，既然陳玉珍自認是福建人，不妨乾脆提案廢除金門、馬祖縣政府，改由中央直接接管。

張益贍表示，建議陳玉珍提案廢除福建省政府、金門縣政府與馬祖縣政府，並在大陸委員會之下新設「金門局」與「馬祖局」，由陸委會指派局長，實施中央接管。他指出，若採此作法，金門、馬祖的立委選區也可一併廢除，原有 2 席立委名額重新分配至台灣本島，以落實票票等值的原則。

廣告 廣告

張益贍並強調，相關調整不涉及修憲，只要立法院過半數立委修法即可完成。

相關發文曝光後，引來不少網友留言回應，包括「好建議」、「金馬真的不該各 1 席立委」、「有必要，不然金門一直是撕裂台灣的破口」、「一個說自己不是台灣人的立委，卻要主導一堆台灣的重要法案」等，持續在網路上發酵。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳彥斌觀點》「金門不屬於台灣」陳玉珍說出我的心裡話：台灣人要知所覺悟

陳玉珍說自己「不是台灣人」 梁文傑：只要是中華民國國民就好了