陳玉珍稱「國會助理是我的家人」當面遭狂嗆：不要講X話！

即時中心／温芸萱、謝宛錚報導

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」引爆跨黨派國會助理強烈反彈，助理們今（12）日集結立法院抗議。陳玉珍到場「對話」，卻遭助理們當面嗆聲「不要講X話！」並嗆「你的助理是領零用錢嗎？」。經工會介入協調後，雙方達成三點共識，但陳玉珍仍堅持會提出修正案，但不撤案。

陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，引爆跨黨派國會助理強烈反彈。法案主張將助理費交由立委統籌運用並免檢據核銷，被質疑為「貪污大開方便門」。消息一出，多個黨派的國會助理立即串連，已有近300人連署要求撤案。今日上午9點半，跨黨派助理更在立法院大門口集結，公開要求陳玉珍撤回法案。

快新聞／國會助理立院前抗議 陳玉珍遭當面怒嗆：不要講X話！

今日上午9點半，跨黨派助理在立法院大門口抗議。（圖／民視新聞）

抗議期間，陳玉珍突然現身，表示自己願意與助理們對話。然而她甫開口便說「我的助理，就像我的家人、跟兄弟姊妹一樣」，此話立即引爆現場怒火。多名助理忍不住高聲反嗆「你不要講X話了」也有人質問「你的助理是發零用錢的嗎？」現場氣氛瞬間升溫。

面對不滿聲浪，陳玉珍改口呼籲「請理性討論，這不是政黨鬥爭」。但助理群情激憤，強調抗議源於制度改革，與政黨無關，甚至有人怒嗆「陳玉珍你拿那些錢可以洗八百次頭啦！誰在跟你藍綠對決？」。

陳玉珍仍試圖回應，稱自己是「開大門走大路」。但助理們不買帳，不斷高喊「撤回提案！」。

最終，在立法院國會助理工會的協助下，陳玉珍與助理代表進行協商，達成三點共識：

一、國會助理是國會運作不可或缺的一環，助理的工作權與福利只能前進不能倒退，包括公費助理薪資、年終獎金給付制度維持不變；健保、勞保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康費用等現行制度，皆不得因修法受到影響，其餘勞雇關係仍依勞動基準法規範。

二、現行制度確有待改善處，如專業加給、資深加給、在職進修補助等項目，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

三、未來相關法案審查時，陳玉珍承諾將以修正動議方式，納入助理工會提出的修法版本，在司法及法制委員會中合併審查，以彌補原版本不足。

雖然達成共識，陳玉珍仍強調「會提出修正案，但不會撤案」。

