陳玉珍稱「怎不認為我們可統戰中國」梁文傑：請展示結果給大家看

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陸委會6月4日宣布禁止中央機關、地方政府公務及公職人員參加海峽論壇相關活動。國民黨立委陳玉珍批評政府限制兩岸交流、對台澎金馬民主沒有信心，並稱「為何一定認為是對岸統戰，怎不認為我們也可以統戰對方？」副主委梁文傑反酸，若陳玉珍委員認為可以去統戰對方，「那也請陳玉珍委員展示一下，她統戰對方的成果，給大家看看好了。」

梁文傑表示，陸委會上週宣布相關政策，是因為兩岸政策必須全國一致，不能區分中央或地方，只要是中華民國行政部門的公職人員，都應採取一致立場，不分黨派，既然中央政府認定海峽論壇是中共大型統戰平台，各級行政人員就應共同遵循相關政策。

饒慶鈴喊為農民發聲 梁文傑：限制的是海峽論壇非農產交流

由於新政策規定，原本受主辦單位邀請的台東縣長饒慶鈴，也成為首位被政府禁止赴陸參加海峽論壇的地方首長。對此，饒慶鈴質疑政府能為農民做了什麼？

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梁文傑表示，饒縣長仍可前往中國大陸推廣台東鳳梨釋迦，也可以到日本或其他國家招商促銷，政府從未禁止，且樂見其成。

梁文傑指出，政府這次針對的是海峽論壇活動本身，饒慶鈴原訂參加13日的海峽論壇開幕大會，屆時致詞者可能包括中國全國政協主席王滬寧或國台辦主任宋濤，而中方希望營造出「台灣重要政治人物、地方首長前來聽訓」的印象。

梁文傑強調，中華民國公職人員不應讓對方有機會形塑這樣的政治宣傳效果。他表示，饒縣長若為農民做更多事情，陸委會沒有任何意見，但這次限制的重點就是海峽論壇。

兩岸誰民主誰獨裁？梁文傑：奧梨仔裝不了蘋果

針對國台辦批評陸委會禁止地方政府參與海峽論壇是「假民主、真獨裁」，梁文傑表示，兩岸政策必須全國一致，不論中央或地方政府都應採取相同立場。

至於兩岸之間究竟「誰是民主、誰是獨裁」，梁文傑則以台語回應，「奧梨仔沒辦法裝蘋果，若你真的是蘋果，也不會是奧梨仔。」認為這是不需要辯論的事情。

媒體也關切是否掌握有現任立委將赴陸參加海峽論壇，以及未來是否考慮擴大限制立委、議員或村里長參與相關活動。梁文傑表示，現行《兩岸人民關係條例》並未限制立法委員赴陸，因此立委不需經中央政府審查核准，至於此次可能有哪些立委前往，陸委會心中大致有掌握名單，但仍須待活動實際進行後才能確認。

梁文傑最後強調，兩岸政策及大陸政策必須全國一致，否則台灣將難以應對中國大陸步步進逼的各種手段，這也是政府此次要求中央與地方採取一致行動的重要原因。

責任編輯／蔡尚晉

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