陳玉珍稱「怎不認為能統戰中國？」梁文傑酸：展示成果給大家看看

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（11）日下午說，兩岸之間到底誰是民主、誰是獨裁，台語講說「奧梨仔假蘋果」，如果你是真的蘋果，也不會是奧梨仔。所以這是不用辯的事情。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 第18屆海峽論壇將在6月13日於廈門舉辦，陸委會上週四（6/4）提出對海峽論壇的6大政策立場，其中，包括禁止中央機關和地方政府人員參與相關活動。連申請參加的台東縣長饒慶鈴也遭禁止前往，國民黨立委陳玉珍認為這是限制兩岸交流，然後對台澎金馬民眾沒有信心。她還說，怎麼會認為一定是對岸統戰，不認為我們也可以統戰他們？大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（11）日下午在例行記者會酸說，請陳玉珍委員展示一下她統戰對方的成果給大家看看好了。

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梁文傑說，兩岸政策必須全國一致，不能夠分中央或地方政府，只要是屬於中華民國的行政部門公職人員，不管哪一黨都要採取一致立場；既然中央政府認定海峽論壇是中共大型統戰平台，各級人員就要一體遵循。至於兩岸之間到底誰是民主、誰是獨裁，台語講說「奧梨仔假蘋果」，如果你是真的蘋果，也不會是奧梨仔。所以這是不用辯的事情。

不過，陳玉珍受訪時則宣稱，這反應政府對台澎金馬的民主信仰沒信心，「怎麼會認為一定是他們統戰我們？我們去跟他們交流，怎麼不認為我們統戰他們？」但梁文傑今天大酸：「請陳玉珍委員展示她統戰對方的成果，給大家看看好了」。

而饒慶鈴今日則在臉書抒發被陸委會禁止參加海峽論壇的心情，不僅批評「不准地方替民眾解決問題，也沒有意願幫忙地方解決問題，是不是打算放任農民自生自滅？」，甚至喊「請告訴農民，你們做了什麼」？

梁文傑對此表示，饒慶鈴還是可以去中國、日本等國促銷台東鳳梨釋迦，陸委會都不禁止也都樂見；但現在只針對海峽論壇，因為饒慶鈴是要去參加13日海峽論壇開幕大會，活動上面致辭的可能就是全國政協主席王滬寧，或是國台辦主任宋濤，就是要塑造台灣有重要政治人物，或地方縣市首長聽訓話的印象。中華民國的公職人員其實都不應該，讓中國有機會形塑這種印象，所以饒慶鈴可以為農民再做更多的事情，陸委會都沒意見，只是針對這一次的海峽論壇。

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