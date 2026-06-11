陳玉珍稱「我們也能統戰對岸」 陸委會梁文傑反嗆：請展示成果給大家看

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針對陳玉珍「反向統戰」的說法，陸委會副主委兼發言人梁文傑今在例行記者會上做出強硬回擊。（本刊資料照）

第18屆海峽論壇將於6月中旬在廈門登場，陸委會日前祭出6大政策立場，明令禁止中央機關及地方政府人員參與這項被認定為中共大型統戰平台的活動。此舉引發藍營強烈反彈，台東縣長饒慶鈴向移民署申請赴會遭拒後，怒批中央政府放任農民自生自滅，質疑關心民眾生活的慈悲心難道也有政黨之別。

國民黨立委陳玉珍則聲援指出，民進黨政府逢交流就視為統戰，暴露出對台澎金馬民主信仰的缺乏，她更反嗆：「我們去跟他們交流，怎麼不認為我們也可以統戰他們？」

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對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11日）在例行記者會上做出強硬回擊。針對陳玉珍「反向統戰」的說法，梁文傑語帶譏諷地表示：「那就請陳玉珍委員展示一下她去統戰對方的成果，給大家看看好了。」

梁文傑強調，兩岸政策必須全國一致，不分中央與地方，只要身為中華民國行政部門的公職人員，不論隸屬哪一個政黨，面對中共時都必須採取相同立場。他指出，既然中央政府已定性海峽論壇為中共的大型統戰平台，各級人員就應該一體遵循、齊一步伐。

此外，面對國台辦因此事怒轟台灣政府「假民主真獨裁」，梁文傑則用台語俗諺「漚梨仔假蘋果」反嗆。他表示，兩岸之間究竟誰是民主、誰是獨裁，社會自有公評，真正的蘋果絕不會變成爛梨子，這是不需要爭辯的事實。

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