陳玉珍等立委推助理費除罪化！台聯：藍白兩黨吃相難看、修法自肥

陳玉珍提案將助理費除罪化引發議論。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，掀起社會質疑聲浪，也引起國會助理不滿。台聯黨表示，該項立法很顯然是為了為新竹市停職市長高虹安與國民黨立委顏寬恒這兩個指標性助理費貪污案解套，藍白兩黨必須停止這種既違法又「自肥」的修法，不應讓公費助理費淪為立委「小金庫」。

陳玉珍上週提出「立法院組織法」修法，明定將公費助理費改為立委「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國會助理強烈反彈，助理工會幹部發起連署要求撤回這項提案，連署發起人今（11）天在立法院紅樓邀請朝野立委一同連署支持國會助理，共同守護勞權，並再次呼籲提案的陳玉珍立即撤回提案。

台聯黨主席周倪安指出，現行制度已對立委在用人及管理上相當便利，不應讓公費助理費，淪為立委「小金庫」，貪污處罰、天經地義，藍白兩黨必須停止這種既違法又「自肥」的修法。過往立法院修法，只要是涉及立委利益有關的法案，應當都要下一屆才開始實施，作為利益迴避。

周倪安痛批，現在藍營立委居然吃相如此難看，把公費助理費變成立委的小金庫，連基本的利益迴避原則都不理睬。該項立法很顯然是為了為高虹安與顏寬恆這兩個指標性助理費貪污案解套！可以說是第八屆立委時，會計法99條之一為黑道貪污除罪化修法的翻版。在民主先進國家，幾乎不會有這種近乎分贓的立法例。

