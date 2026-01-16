陳玉珍脫口「不是台灣人」！她爆美智庫反應

▲美國智庫人士日前拜訪國民黨立委陳玉珍，陳稱中共只會「打台北、打賴清德，不會打金門」。（圖／葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍近期力推具高度爭議的《離島建設條例》部分條文修正草案，遭批是在替中國開後門，也引發外界對其親中立場的質疑再度升溫。對此，反紫光奇遊團成員、科技專家許美華揭露，一名美國智庫人士日前拜訪陳玉珍，試圖了解她對兩岸局勢的看法，沒想到對話內容卻讓外國友人當場錯愕。

許美華15日在臉書發文指出，該名美國智庫友人數月前飛往金門，與當地立委陳玉珍會面。由於陳過去曾公開使用「北京中央」一詞，且多次阻擋國防與民防相關預算，早已被外界視為立場鮮明的親中派，因此美方希望直接聽聽她的想法。

許美華續指，沒想到，陳玉珍在會談中直言，自己並不擔心中共對台動武，理由是「中共討厭台獨、討厭賴清德」，若真要開戰，「只會打台北、打賴清德，不會打金門」。更讓人震驚的是，陳玉珍甚至補充表示，自己過去的身分證上註記為福建，「我是福建人，本來就不是台灣人」。

許美華轉述，這番話讓美國智庫友人相當震驚，不禁反問：「陳玉珍至少還是台灣的國會議員吧？難道不該表現出基本尊重？」許美華直言，本來就知道陳玉珍是這種「中國打過來，我會去跟他們談的投降主義」，但是，聽到美國朋友講出來，台灣國會有這種立委，聽到當下還是覺得很丟臉。

「美國華府非常知道台灣國會的藍白立委，都在玩什麼把戲，大家都不演了也是好事。」許美華也點出，陳玉珍主導的《離島建設條例》修法，擬設立「離島自由經貿區」，來替中國商品洗產地，讓台灣陷入被美國高關稅報復的風險。

許美華諷刺表示，如果不是身為台灣人，真的會希望這些人如願，「讓台灣跟中國一起吃高關稅」，她也警告，目前台灣爭取到15%的最惠國關稅待遇，而中國因支援伊朗遭制裁，對美出口關稅高達47%。最後，許美華強調：「不要15%，要47%的，就去支持藍白陳玉珍們吧！」

