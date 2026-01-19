政治中心／綜合報導



國民黨立委陳玉珍因近日在訪談時，自認是「福建人」，並表示「我本來就不是台灣人」，此話一出立刻引發爭議。眼看各界不斷批評，陳玉珍今（19）日也做出回應，表示「這不是挑釁、不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法清楚說明」，接著更是搬出前總統蔡英文所述的「這1句話」來反擊，連金門人都看不下去轟「請不要把金門鄉親與您綁定，謝謝」。

自認中華民國派！陳玉珍：依照憲法論述事實

陳玉珍今（19）日透過臉書，回應自認是「福建人」一事，開頭就強調「我是中華民國派，不是台派」、「中華民國福建金門」、「我是金門人」、「要攻擊，請衝著我來，不要傷害純樸善良的金門鄉親」，表示自己只是想用最誠懇、也最貼近大家生活的方式，把自己的想法說清楚。

陳玉珍自稱福建人遭轟！竟搬蔡英文「這1句話反擊」連金門人都傻眼：妳很惡劣

國民黨立委陳玉珍自認「不是台灣人」引發炮轟。（圖／民視新聞網）

陳玉珍認為，當媒體問「妳是金門人，還是臺灣人？」自己並沒有主動設定議題，只是被動如實回應，「我說，我是中華民國福建金門人。這樣的回答，卻被外界過度解讀，甚至被說成不愛臺灣。對此，我心裡其實很沉重」，坦言會這樣回答是因為當時受訪的場合，包含外國智庫與國際友人。我只清楚論述事實「中華民國憲法將領域分為自由地區及大陸地區，自由地區包括台灣、澎湖、金門、馬祖，而金門、馬祖就是隸屬中華民國自由地區福建省的一部分」。

卑微心願盼無砲火！陳玉珍：這不是政治語言



陳玉珍強調「這不是挑釁、不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明」，談及有人說福建省早已虛級化，「但我們也都知道，台灣省同樣如此。可為什麼大家仍然可以自在地說自己是「台灣人」，金門人卻不能說自己來自福建金門？我們不需要對立，更不需要否定彼此的認同」。

陳玉珍自稱福建人遭轟！竟搬蔡英文「這1句話反擊」連金門人都傻眼：妳很惡劣

陳玉珍強調「這不是挑釁、不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明」。（圖／民視新聞網）





身為金門選出來的立法委員，陳玉珍認為，替金門人說話，本來就是她的責任。「中華民國台澎金馬之中，唯一真正承受過砲火洗禮的地方，就是金門。我們的長輩，有人躲過防空洞；我們的土地，刻著歷史留下的痕跡。所以我說，希望砲彈不要再落到金門。這不是政治語言，這是每一位金門鄉親，最真實、最卑微的心願」。

陳玉珍喊「要批評，請衝著我來」！



陳玉珍強調，「中華民國是自由民主的國家，金門人當然有權利說出自己的感受與期待。金門要發展，我們只求對等與公平，所以我必須有底氣的替金門發聲說：台南、高雄可以設立自貿港，可以依法進出大陸貨品；為什麼金門卻始終被排除在設立自貿港之外？金門要的不是特權，而是公平的發展機會。我們希望中央政府在談國家安全的同時，也能看見金門的生存與未來，不要讓雙重標準，成為金門發展的天花板」。

談到被外界炮轟，陳玉珍表示「要批評，請衝著我來，政治人物的言論，本來就該接受檢視。我說的話，我負責。但我真心希望，不要把情緒與標籤，丟向無辜的金門鄉親。金門人很努力、也很善良，我們只是想把日子過好，把家鄉顧好」。

陳玉珍引用蔡英文所述！「沒有人應該為了自己的認同道歉」



陳玉珍認為，自己一步一腳印，只為金門更好，從縣議員到立法委員，「我一路走來，沒有捷徑，就是傾聽民意、勤走基層、認真服務，了解金門真正的需求」，且金門立委就是爭取中央政策、經費、做好服務鄉親的大小事，「我始終記得一句話，『以民為本』、『金門優先』！所有的努力，都是為了讓金門有更進步、更突破」。





陳玉珍自稱福建人遭轟！竟搬蔡英文「這1句話反擊」連金門人都傻眼：妳很惡劣

陳玉珍引用蔡英文所述，認為「沒有人應該為了自己的認同道歉」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）





文章最後，陳玉珍便引用了前總統蔡英文曾說過的「沒有人應該為了自己的認同道歉」，堅定表示「所以再給我一百次受訪、一百次向外界說明的機會，我還是會說我是「金門人」，我來自中華民國福建省金門縣。因為金門是我們的根，也是我們一輩子守護、努力的地方」。





當地人都不買帳！怒嗆「不要把金門鄉親與您綁定」



不料，文章曝光後不到2小時，立刻引來網友炮轟「就是有你這種惡人在分裂台灣，如果沒有要為台灣發聲就不要領台灣薪水」、「中文真是博大精深，愛怎麼解釋就怎麼解釋！」、「假慈悲」、「中華民國有妳這種倒向敵國的民代，還被同盟國點名點出來，真是立國115年以來的大不幸」。

值得一提的是，連部分金門當地人也不買單，開嗆「請不要把金門鄉親與您綁定，謝謝」、「金門人很努力很善良，不是給你這種搞政治鬥爭的人搏版面用的，請不要為了自己的私人政治利益傷害金門人的名聲好嗎？」、「我爸是金門人，我覺得你這樣做很惡劣，你才是愛挑釁還有欺負善良老百姓的人好嗎！」。





原文出處：陳玉珍自稱福建人遭轟！竟搬蔡英文「這1句話反擊」連金門人都傻眼：妳很惡劣

