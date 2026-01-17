陳玉珍自稱非台灣人！顏擇雅問：中共為何稱她「台灣地區民意代表」？

國民黨立委陳玉珍。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍昨日受訪再度強調自己是福建人，並直言「我本來就不是台灣人，我早說過一百遍我不是台灣人」。對此，作家顏擇雅在臉書質問陳玉珍，如果不是來自中共眼中的「台灣地區」，中共為什麼要對她好？ 三番兩次招待她？ 拿掉「台灣地區民意代表」這頭銜，別說在中國了，連在她最認同的福建她都是 nobody。

顏擇雅在臉書發文表示，陳玉珍向美國人說她不是台灣人。面對台媒，她也說：「我說過100遍我不是台灣人。」現問題是為什麼她名字每次出現在中國官媒，還有國台辦新聞稿，頭銜就一定是「台灣地區民意代表」? 她怎麼不澄清 ? 證據連結貼留言版。

顏擇雅提出叩問，請問陳玉珍，她如果不是來自中共眼中的「台灣地區」，中共為什麼要對她好? 三番兩次招待她? 拿掉「台灣地區民意代表」這頭銜，別說在中國了，連在她最認同的福建，她都是 nobody。

顏擇雅也指出，既然金門是中共定義的「台灣地區」，她為何認定金門不會是中共軍事行動的目標? 如果北京目的只是要讓賴清德難看，讓華府為難，讓中國人民振奮，金門不是最容易的目標嗎？可雪古寧頭之恥，不是嗎？

顏擇雅強調，「別忘了中共不打沒把握的仗。台灣本島在未來 20 年可能都不符合這條件。」至於金門，別說今天了，根本應該說打六年前，陳玉珍當選立委開始就相當符合條件了。有陳玉珍在那邊催眠金門鄉親，我們完全可以想像共軍兵不血刃拿下金門。

顏擇雅近一步指出，屆時我們在台灣本島這邊會怎麼說呢？喔，至少我，會呼籲北京尊重金門人的選擇，呼籲北京應該在金門舉行公投，就像普丁 2014 年給克里米亞辦的那場歸屬公投。不管結果如何，我都會呼籲台灣人要尊重投票結果。

顏擇雅表示，「事實上，我們有理由認定北京遲遲不出兵金門，就是為了不想舉行這場公投。」已經有了克里米亞的前例，金門怎能不辦公投呢？ 如果金門人可以公投，北京要拿什麼理由阻擋台灣這邊辦統獨公投? 如果台灣人可以公投，那西藏人、香港人、上海人可不可以?

顏擇雅強調，明明共軍可以輕易拿下金門，卻無法拿，這是為何中共要三番兩次邀請陳玉珍過去，並稱呼她「台灣地區民意代表」。與其說是統戰，不如說是大家一起吃統戰飯。要不然，難道中共地理那麼爛，不知金門自古以來不屬於台灣嗎？

