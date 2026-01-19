陳玉珍自稱「福建金門人」 加碼回應：依憲法如實說明
國民黨立委陳玉珍近日因受訪時自稱「中華民國福建金門人」，而非單純以「台灣人」自我定位，引發輿論批評。對此，她19日於臉書發文回應表示，她心裡其實很沉重，強調並非刻意挑釁，而是基於憲法架構，對自身身分做出誠實且清楚的說明。
「福建金門人」惹議 陳玉珍：依憲法說明身分
陳玉珍指出，爭議起於一段媒體訪問，當時面對「是金門人還是台灣人」的提問，她並未主動設定議題，而是被動回應「我是中華民國福建金門人」。她說，當時受訪場合包含外國智庫與國際友人，因此選擇以制度與法理層面說明事實。
她進一步解釋，依中華民國憲法體制，國家領域區分為自由地區與大陸地區，自由地區涵蓋台灣、澎湖、金門與馬祖，而金門、馬祖在行政定位上隸屬於福建省的一部分，「這不是標新立異，而是照憲法講清楚」。她也反問，福建省與台灣省同樣早已虛級化，為何台灣人能自在表達身分，金門人卻被質疑立場。
替金門發聲 籲勿將爭議標籤鄉親
陳玉珍強調，她身為金門選出的立法委員，本就有責任替金門人發聲。她提到，金門是中華民國台澎金馬之中，唯一真正承受過砲火洗禮的地方，「希望砲彈不要再落到金門，這不是政治語言，而是每位金門鄉親最真實的心願」。
在發展議題上，她也指出，金門長期在政策上感受到不對等對待，例如部分縣市可設立自貿港、依法進出大陸貨品，但金門卻屢遭排除。她強調，金門要的不是特權，而是公平的發展機會，希望中央在談國家安全之餘，也能看見離島的生存與未來。
陳玉珍最後表示，政治人物的言論理應接受檢視，「要批評，請衝著我來」，但不應將情緒與標籤轉嫁到無辜的金門鄉親身上。她也引用前總統蔡英文曾說過「沒有人應該為了自己的認同道歉」，強調即使再給她多次機會，仍會如實說明自己的身分，因為金門是她一輩子守護的根。
