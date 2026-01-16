陳玉珍自認非台灣人 梁文傑：中華民國有福建省

陸委會副主委梁文傑強調，中華民國現在有福建省，陳玉珍不是台灣人無所謂，是中華民國國民就好了。郭宏章攝



國民黨立委陳玉珍表示，自己是福建人，金門本來就不屬於台灣，她是福建金門人；陸委會副主委梁文傑回應，現在中華民國確實有福建省，陳玉珍說自己不是台灣人，無所謂，是中華民國國民就好了。

陳玉珍今天（1/16）在立院受訪時，秀出中華民國身分證強調，出生地是福建省金門縣，福建省金門縣屬於中華民國，金門本來就不是屬於台灣，金門人向來不覺得自己是台灣人，而是福建金門人，中華民國是包括台、澎、金、馬，金、馬就是屬於福建省。

廣告 廣告

對於提出「離島建設條例」被質疑幫中國洗產地，陳玉珍說，外界不該歧視金門，這樣的說法是指涉金門人胡作非為嗎？金門是在爭取發展的空間與機會。她認為，如果在金門設自貿區要被解讀成洗產地，那台南、高雄也有，為何不是洗產地？

針對陳玉珍自認福建人，梁文傑在記者會中表示，他沒有意見，因為現在中華民國確實還有福建省，「她說她是福建人，不是台灣人，無所謂，只要是中華民國國民就好了。」

至於「離島建設條例」要在金門設自由貿易示範區，梁文傑說，金門腹地小，港口不是國際港，沒辦法停泊國際大型貨輪，如果未來成立自由貿易區，貨和原料必然是從中國進來。

梁文傑指出，按照目前作法，來自中國的貨品和原料在自貿區加工然後出口到其他國家，就是把中國變成金門的產品或是台灣產品，這確實很可能出現「洗產地」風險，這不同於台中港、台北港的貨物和原料，都是從其他國家來的。

更多太報報導

「放廠商進手術室」中榮神外3醫記申誡 未來要向院長報備

洪慈庸改當YTR！卓冠廷喊「佩服愛妻」：靠自己開拓全新的路

為了20萬！海陸士官舉五星旗拍片喊「效忠祖國」、洩總統行程 檢起訴求重刑