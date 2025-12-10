陳玉珍致電表明願溝通 助理工會釋善意：將拜會盼達成共識

助理工會表示，陳玉珍已致電表明願意溝通，因此工會將安排拜會並期盼達成共識。（資料照／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化相關修法，引發立院朝野助理強力反彈，陳玉珍今（10日）受訪時表示，如果助理工會真的有心幫助理爭取權利，就提案並直接找她討論，不用透過媒體放話。稍早助理工會表示，陳玉珍已致電表明願意溝通，因此工會將安排拜會並期盼達成共識。

助理工會稍早發布新聞稿，表示陳玉珍已致電助理工會，表達願與工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案。而陳玉珍除說明提出此次修法之目的，同時也表達完全瞭解與尊重公費助理及國會助理工會所提出的相關訴求。

助理工會表示，感謝陳玉珍表達願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求。但基於有眾多公費助理密切關心此事之發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會，為不負眾望，將於週五（12日）上午9時30分於立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權之訴求，隨後並安排前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。

助理工會並列出幾項具體主張，首先，立法院公費助理工作權應予保障；而現行公費助理制度應予維持；最後，公費助理既有之權益及福利，應予入法。同時也歡迎公費助理提出其他建議，後續助理工會與陳玉珍溝通情形，工會將隨時向助理報告及說明。



