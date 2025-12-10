陳玉珍致電釋善意 助理工會：雙方12日上午碰面盼達成共識

國民黨立委陳玉珍日前提「助理費除罪化」相關法案修法，引發輿論批評，立法院國會助理工會更發起連署，目前已有數百人參與連署。今（10）日下午，助理工會發出聲明，上午陳玉珍委員已致電工會，表達願當面溝通和了解意見及訴求，討論可行方案，雙方將於12日上午碰面。

國民黨立委陳玉珍。（圖／中天新聞）

國會助理工會下午發出新聞稿指出，陳玉珍委員釋出善意，工會表達歡迎，期盼透過溝通，達成保障公費助理工作權益使命。

有關 陳玉珍委員所擬具之「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」，本日上午，陳委員已致電立法院國會助理工會，表達願與國會助理工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案。

陳玉珍委員除說明提出此次修法之目的外，同時表達完全瞭解與尊重公費助理們及國會助理工會所提出的相關訴求。

國會助理工會發出新聞稿表示將與陳玉珍於12日上午碰面溝通。（圖／國會助理工會提供）

國會助理工會表示，感謝陳委員表達願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求。但基於有眾多公費助理密切關心此事之發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會，為不負眾望，爰於後天、12日（星期五）上午09:30，於立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權之訴求，隨後並安排前往拜會陳玉珍委員，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。

以下為立法院國會助理工會的具體主張：

一、立法院公費助理工作權，應予保障。

二、現行公費助理制度，應予維持。

三、公費助理既有之權益及福利，應予入法，

立法院。（資料照／中天新聞）

歡迎公費助理提出其他建議，後續助理工會與陳玉珍委員溝通情形，工會將隨時向各位報告及說明。

