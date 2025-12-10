陳玉珍致電釋善意！國會助理工會：12日集會後將拜會溝通

立委陳玉珍。資料照。廖瑞祥攝



國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，擬將詐領助理費除罪化，引發基層炸鍋。國會助理工會發新聞稿指出今(12/10)日上午，陳玉珍已致電立法院國會助理工會，表達願與國會助理工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案，12日上午助理將於立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權之訴求，隨後並安排前往拜會陳玉珍。

陳玉珍除說明提出此次修法之目的外，同時表達完全瞭解與尊重公費助理們及國會助理工會所提出的相關訴求。國會助理工會表示，感謝陳玉珍表達願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求。但基於有眾多公費助理密切關心此事之發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會，為不負眾望，爰於後天、12日（星期五）上午09:30，於立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權之訴求，隨後並安排前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。

廣告 廣告

以下為立法院國會助理工會的具體主張：

一、立法院公費助理工作權，應予保障。

二、現行公費助理制度，應予維持。

三、公費助理既有之權益及福利，應予入法，

助理工會表示，歡迎公費助理提出其他建議，後續助理工會與陳玉珍溝通情形，工會將隨時向各位報告及說明。

更多太報報導

基層怒吼！252名助理連署要求陳玉珍撤案 明邀朝野立委守護勞權

被爆痛斥助理 逼撤簽連署？ 劉書彬反駁這句

助理費除罪化修法挨批 陳玉珍喊歡迎討論：提案非一錘定音