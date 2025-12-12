陳玉珍與助理工會達共識 助理費維持現行制度

國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」修法引發爭議，立法院國會助理工會已超過270人連署要求陳玉珍撤案，國會助理工會一早在立法院大門口前抗議，隨後拜會陳玉珍。經過協商後，雙方達成共識，現行公費助理制度維持不變，未來法案審查時，將以「修正動議」方式整合助理工會訴求。

#『(工會口號)保障助理勞動權，請委員撤回提案！』

國民黨立委陳玉珍等28人提案修正《立法院組織法》第32、33、35條文修正，明定國會助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，這項修法引發國會助理強烈反彈。立法院助理工會發起連署抗議，超過270人連署要求陳玉珍撤案，並於今日一早在立法院大門口抗議，隨後拜會陳玉珍進行協商。

廣告 廣告

助理工會強調，他們嚴正反對任何可能弱化公費助理制度等修法方向，呼籲陳玉珍「撤回法案」。

在協商開始前，立法院長韓國瑜也前往致意。他表示一定會重視立委提案及國會助理的權益，請大家放心。隨後，助理工會成員拿出連署書盼韓國瑜響應，韓國瑜並未接受，表示要主持會議後隨即離開。

陳玉珍與助理工會代表經過近40分鐘閉門協商。陳玉珍表示，協調過程中難免無法讓所有人滿意，但經討論後達成3點共識。其中，現行公費助理薪資與年終獎金給付模式將依「現有制度維持不變」，她說：『(原音)國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理的工作權、既有權益和福利的保障只能往前邁進、絕不能倒退，例如工會助理薪資及年終獎金給付模式，應按照現有工會助理制度不變。』

陳玉珍表示，第二項共識是現行公費助理制度仍有進一步優化空間，包括專業加給、資深加給等措施，立院應提升國會助理整體權益。第三項共識是未來相關提案進入審查階段後，將以「修正動議」的方式，將國會助理工會提出的訴求納入修法版本。

立法院國會助理工會代表、民進黨立委陳秀寶辦公室主任王忠智受訪時表示，協商過程中，部分助理強烈要求陳玉珍撤回原案，但就立法程序而言，提案人可在委員會審查時以修正動議取代原案審查，原案即不再進行審議，屬議事程序上可行作法。

他強調，陳玉珍已承諾《立法院組織法》第32條現行條文不會變動，工會助理制度、工作權與既有福利均維持不變，現有權益也未受侵害，且強調審議法案時會整合工會的訴求。(編輯：陳文蔚)