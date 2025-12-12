陳玉珍與國會助理協商達3共識 允修動議整合工會版本

國會助理們喊著，「撤回提案。」超過50名國會助理，一早在立法院正門口集結，當面要求提出「助理費除罪化」等修法的國民黨立委陳玉珍應該撤案，確保助理的工作權與薪水；陳玉珍當場坦言提案或許不夠周延，引起助理們火大嗆聲。

國民黨立委陳玉珍表示，「那今天我在提案的過程中，我承認也許是不夠周延，各個委員也沒有仔細的‧‧‧‧‧‧。」

國會助理現場也同時喊道，「國民黨助理也有抗議。陳玉珍委員1年增加80萬，可以洗200次頭。」

民眾黨立院黨團副總召張啓楷則認為，「好的事情每個人都要努力。」

國會助理則說道，「你先罵助理，然後來收割。」

事前沒有參與撤案連署的民眾黨團副總召張啓楷，無預警到場「聲援」，也引發助理不滿。這回有跨黨派、近300名助理簽名連署，不過傳出國民黨團要追查哪些藍委助理有參加，黨團總召傅崐萁嚴正否認。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，「國會殿堂是一個最民主的地方，各種聲音都應該予以尊重，查水表的事情，是千千萬萬不能做的事情。」

立法院長韓國瑜則說，「各位心中的酸甜苦辣，我們都曾經走過這條路，不管最近工作壓力太大‧‧‧‧‧‧。」

國會助理工會代表則回應，「助理壓力也很大啊。」

風波延燒，立法院長韓國瑜也到協商會場關心，但助理們不買帳。而陳玉珍與助理工會協商1個多小時後，達成3點共識，包括公費助理薪資及獎金給付，按照現有制度，且陳玉珍承諾以「修正動議」方式，整合助理工會的修法版本，也就是代表「不會撤案」。這讓部分助理無法認同、憤而提前離席。

國會助理工會成員游明諺認為，「我們也認為撤案是一個好的選項，那當然委員她有委員的顧慮。」

國會助理工會監事會召集人王忠智則說，「我相信我們助理，還是有很多同仁希望撤案， 但撤案能不能把問題解決，我想這個是一個問題。」

眼看助理工會形成兩派立場，陳玉珍則態度堅定，強調後續會聆聽助理聲音，並努力在這個會期推進相關修法。