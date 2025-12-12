陳玉珍與工會達三共識 仍有部分助理不埋單退席抗議

國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，將助理費改由立委統籌運用，引發國會助理強烈反彈，立法院國會助理工會代表今（12）天與陳玉珍協商後取得三點共識，包含公費助理薪資及終獎金給付模式，應按照現有「公費助理」制度不變，但因與292位連署助理要撤案的訴求不同，部分助理代表離席抗議。

陳玉珍今天與立法院國會助理工會代表協商後，取得三點共識，包含，一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。

二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。三、未來上開提案審查時，陳玉珍承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

不過，發起連署的助理們不滿未正面回應292位助理要求撤案的訴求，退席抗議。隨後，發表聲明強調，連署發起人、部分助理工會幹部及與會會員代表，不能接受助理工會與陳玉珍的協議，他們重申連署訴求是「撤回提案」，懇請立委一同保障助理勞動權益。

另外，國民黨立法院司法及法制委員會召委翁曉玲，將於17日舉行「健全中央及地方民意代表聘用助理制度公聽會」。

