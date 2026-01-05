陳玉珍被控「喬官」猶如土皇帝！施壓中華電信主管「到黨部報告升遷案」

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

前媒體人馬郁雯今(1/5)表示，國民黨金門立委陳玉珍是關說慣犯，還曾要求中華電信主管，到國民黨金門黨部報告員工升遷的人事案，其施壓行徑猶如土皇帝。

國民黨金門立委陳玉珍，翻攝陳玉珍臉書

《自由時報》日前報導，中華電信工會指控陳玉珍，強行介入金門區的人事升遷，並以指名方式，要求提報某位翁姓職員升遷，嚴重侵害基層員工升遷權益跟職場公平性，視法律為無物。

馬郁雯上午在臉書發文指出，針對陳玉珍涉入中華電信人事升遷，施壓中華電信幫人喬官，已讓中華電信工會不堪其擾，發函監察院，盼監院能糾正陳玉珍違法關說行為。

馬郁雯說，但這並不是最扯的，陳玉珍強行喬官的，不是只有報導的這一次，而是慣犯，陳不僅要求中華電信主管，到國民黨金門縣黨部報告人事案，並且施壓，行徑猶如土皇帝。

馬郁雯表示，中華電信高雄營運處企業工會，於2024年11月8日行文總統府的陳情公文，內容將陳玉珍施壓喬官行徑寫的清清楚楚，內容如下：

1.在2024年9月30日，陳玉珍要求中華電信總人發處協理暨高雄營運處總經理柯偉震，到她的辦公室，報告有關金門服務中心的人事升遷案，之後還多次要求柯偉震，到她的立院辦公室報告，嚴重干預中華電信的公司治理。

2.同年10月14日，陳玉珍又要求中華電信高雄營運處金門服務中心經理王福財，到國民黨金門縣黨部報告，並假藉職權關說、施壓應予某李姓員工升遷，李員竟不避諱陪同在場。

馬郁雯表示，這份陳情信，就是中華電信員工血淋淋的控訴，若陳情信內容為假，陳玉珍應該提出證據反駁、甚至提告中華電信工會自清 ; 若陳情信內容為真，那陳玉珍應該道歉、請辭立委，這樣的民意代表，民主社會怎麼能容忍？

