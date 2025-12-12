陳玉珍親赴抗議現場喊「助理像家人」 被嗆不要講幹話

國民黨立委陳玉珍12日現身國會助理抗議現場，稱要正面回應助理訴求。（王千豪攝）

國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，將助理費改由立委統籌運用，引發國會助理強烈反彈。近百助理今（12）天在立法院正門抗議，要求陳玉珍撤回提案，陳現身抗議現場，稱要正面回應訴求，但當陳講到「助理像家人、兄弟姊妹」時，引爆助理怒火，怒嗆「不要講幹話」；民眾黨立委張啓楷也到場表達支持，但遭嗆「愛收割」。

國會助理近日發起連署要求陳玉珍撤案，至今已有44間民進黨立委辦公室、24間國民黨立委辦公室、5間民眾黨立委辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與聯署。

朝野立委辦公室的助理今天一早到立法院正門口集結抗議，近百助理手持「不信勞權喚不回！不容法制盡成灰」、「助理不是奴才，不良立委下台」，高喊撤回提案。張啓楷現身會場，表達對於助理的支持，但引發現場助理不滿，在張啓楷發言中不斷大聲質疑「民眾黨團支持嗎？」、並怒嗆「愛收割」。

張啓楷草草離場後，陳玉珍現身抗議現場，稱要正面回應助理訴求。陳玉珍說，就他個人，他的助理就像他的家人、兄弟姊妹一樣。此番談話引爆助理高度不滿，怒嗆「不要講幹話」，陳玉珍也不甘示弱回嗆一句「他們只是想要鬧場」。

隨後，陳玉珍繼續發言說，他在提案過程也許不夠周延、也許各委員沒仔細詢問助理意見，立法院立法過程中，這只是一個提案，助理也可以回去辦公室提出自己的法案，或在討論過程中，請委員提出修正動議。

陳玉珍說，他願意開大門走大路，公開討論，中間有任何的汙衊也承受。對於立委自肥的部分可以修改，強調助理的權益一定會受到保障。隨後，陳玉珍跟助理代表到立法院紅樓進行協商。

