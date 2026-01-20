陳玉珍言論延燒 楊鎮浯勤跑活動

國民黨立委陳玉珍。（本報資料照片）

國民黨立委陳玉珍日前受訪自稱是「福建金門人」而非「台灣人」引發爭議，金門選民對其言論反應兩極，是否衝擊縣長選情仍待觀察。同黨籍前縣長楊鎮浯近來動作頻頻，18日現身董楊宗親會活動現場，尋求宗親支持意味明顯，參選意圖更加明確。地方人士直言，楊鎮浯回鍋參選縣長意圖明顯，宗族支持才是選舉成敗關鍵。

不少金門民眾對於陳玉珍非「台灣人」言論大表贊同，認為中華民國本就包含台、澎、金、馬，在《憲法》架構下，金門縣與連江縣都隸屬於福建省，稱自己是「福建金門人」有何不對？但也有民眾認為，陳玉珍的言論多少帶有選舉操作意味，容易製造對立、是在炒作流量。民眾反應兩極，對陳玉珍挑戰首位金門女縣長寶座是加分或扣分，有待觀察。

陳玉珍19日發聲明表示，自己之所以這樣回答，不是挑釁、也不是標新立異，而是身為金門人，依照《憲法》的誠實說明。她並引用前總統蔡英文曾說「沒有人應該為了自己的認同道歉」，所以再給她100次向外界說明的機會，她還是會說「我是金門人，我來自中華民國福建省金門縣」，因為金門是根，也是一輩子守護、努力的地方。

有可能成為陳玉珍競選對手的楊鎮浯近日頻繁返鄉現身各大場合，18日還特別出席董楊宗親會新任理事長及理監事就職典禮，與宗親搏感情；他也在自己臉書發文表示，無論身在金門或台北，血緣所牽起的不只是姓氏，更是跨越世代的情感連結與共同記憶；期盼這份來自家鄉、來自血脈的力量，在更多的地方被看見、被延續。

地方人士認為，楊鎮浯此舉回鍋參選縣長的意圖非常明確。因為在金門，宗族的支持度往往是選舉成敗的關鍵，面對黨內推派人選未定，先凝聚宗親情感是為日後選戰打好基礎。