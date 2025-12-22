陳玉珍訪馬拜會王忠銘會晤 聚焦財劃法修正與金馬離島合作發展

國民黨立委陳玉珍22日下午赴馬祖，並前往連江縣政府拜訪縣長王忠銘及副縣長陳冠人。（連江縣政府提供）

國民黨立委陳玉珍22日下午赴馬祖，並前往連江縣政府拜訪縣長王忠銘及副縣長陳冠人，雙方就近期《財政收支劃分法》修正案後續執行方向，以及離島交通政策與未來合作可能性進行深入交流。會談氣氛融洽，雙方一致認為，金門與馬祖同為離島，面對相似的發展條件及挑戰，唯有透過持續對話與實質合作，才能共同為離島居民爭取更穩定且永續的發展環境。

王忠銘表示，離島地區因地理環境特殊，交通、公共建設及行政成本普遍高於本島，在有限的地方財源下，更需要中央給予穩定且合理的財政支持。此次《財劃法》修正通過，對離島而言是重要的里程碑，有助於地方在長期規劃上更具彈性與穩定性。

陳玉珍也指出，修法完成後，立法精神得以真正落實，未來離島3縣在推動基礎建設、教育文化、社會福利及民生服務等面向，將能有更充足的資源作為後盾，進一步強化地方競爭力。

會談中，雙方亦針對離島交通議題交換意見。王忠銘指出，馬祖在霧季期間常面臨航班受阻、旅客滯留的情形，但透過新臺馬輪、臺馬之星及南北之星等多元船舶調度，已逐步建立疏運經驗，降低對民眾與旅遊產業的衝擊，相關作法也可提供其他離島縣市參考。陳玉珍則分享金門目前規畫打造專屬客貨兩用船舶的構想，希望兼顧交通運輸與觀光體驗，為離島航運注入新思維。

王忠銘在會後表示，金門與馬祖雖隔海相望，但在財政結構、交通需求及產業發展等面向，面臨的挑戰高度相似，未來若能在政策倡議與實務經驗上彼此借鏡、攜手合作，不僅能提升離島整體發展動能，也更有助於向中央爭取資源。陳玉珍也表示，未來將持續推動金馬兩地深化交流，期盼在酒廠產業、文化觀光、交通運輸與財政政策等領域展開更多合作，共同為離島發展開創嶄新局面。

