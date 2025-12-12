陳玉珍認助理費修法提案不周延 與工會協商達權益不變等3共識

數十位國會助理工會成員12日上午前往立法院門口抗議，呼籲國民黨立委撤回助理費修法提案。國會助理工會理事長李永誠表示，助理的要求很簡單，就是希望維持現有工作權益與制度。

國會助理費該不該由立委統籌運用？ 現行制度與藍綠提案一次看

提案的國民黨立委陳玉珍隨後也到場回應，稱此次助理費討論案引起廣大迴響，就某層面來說屬於正面的事，不希望提案變成政黨鬥爭，而是能利用此契機真正改善助理權益。她也提到，許多國會助理都具備專業素養，她自己的助理也像是她的家人一樣。

廣告 廣告

陳玉珍坦言，自己的提案也許不夠周延，建議助理可以請各自的立委提出其他版本的法案或動議。她並強調，對立無法解決問題，應該要認真討論，把大家認為不周延的提案修正，才會得到好的結果。

陳玉珍最後也提到，若大家認為她的提案有自肥內容也可以修改，她保證助理權益一定會獲得保障。

而在雙方進行協商後，陳玉珍與助理工會代表共同出面表示，已達成3點共識，第一是助理現有薪資、年終獎金等制度保障不變，其次是加速推動專業加給、資深加給及在職進修等費用制度建立。陳玉珍則承諾，未來願意以協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本一併審查，以補原提案之不足。

助理工會監事召集人王忠智指出，雖然仍有助理強烈要求撤回原案，但就立法技術而言，提案人可以修正動議替代原案審查。至於修正動議何時提出，陳玉珍表示已請工會這2天盡快討論，雙方也已有初步概念。