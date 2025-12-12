陳玉珍認提案不周延 助理連署仍堅持撤案

陳玉珍提案修法被質疑助理費除罪化，引發國會助理強烈反彈在立院外舉牌抗議。（圖／翻攝畫面）





國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，被外界質疑涉及「助理費除罪化」與「變相加薪」，引發國會助理圈強烈反彈。國會助理工會今（12）日上午號召助理在立法院外表達訴求，舉著「黑箱自肥」、「助理不是奴才」等標語抗議，要求陳玉珍撤回提案，陳本人也到場面對助理，坦言提案過程「不夠周延」，並與工會代表進行協商。

雙方會後達成三項共識，包括公費助理薪資及年終獎金給付模式維持現行「公費助理」制度不變；立法院應加速推動國會助理相關制度的法制化，進一步強化權益保障；以及未來法案審查時，陳玉珍承諾將以修正動議方式，整合助理工會提出的修法版本，送立法院司法及法制委員會審查，以補足原提案不足之處。

陳玉珍與工會雙方達成三項共識，但僅陳玉珍跟工會理事長及監事會召集人簽名。翻攝畫面

不過，該協議並未獲得現場多數連署助理的支持。發起助理連署的發起人，以及部分工會幹部與會員代表，當場表達無法接受僅以修正動議處理，認為根本訴求仍是「撤回提案」，隨後集體離席抗議，最終僅由工會理事長及監事會召集人與陳玉珍完成簽署。

發起連署人之一的江汶錡指出，多數參與連署的助理立場始終一致，認為原提案方向本身即存在重大疑慮，即便承諾修正，仍無法消除制度倒退與勞動權益受損的風險，因此仍要求直接撤案。他也強調，連署並非針對個別立委，而是為捍衛國會助理的勞動保障與制度安全。

連署發起人也隨後發布聲明表示，今日在立法院中山南路完成訴求表達後，已向陳玉珍當面清楚轉達292位跨黨派助理的共同訴求，即撤回《立法院組織法》修正草案。然而，面對面討論後，部分工會幹部僅提出未來提出修正動議的作法，未能回應撤案要求，因此發起人與多名與會助理選擇離席，以示抗議。

聲明也重申，最終仍將堅守連署原始訴求，要求撤回提案，並呼籲所有立法委員共同保障國會助理的勞動權益。至於已參與連署的助理，若選擇認同協議內容並撤回連署，發起人亦表示尊重其個人決定。

據了解，因為助理連署風波持續擴大，國民黨團今日上午已召開黨團大會，內部討論方向為「修正修法、不撤案」的下台階方式，相關共識也與陳玉珍對外說法一致。但外界關注，未來法案進入委員會審查後，是否能真正回應多數助理的撤案訴求，仍有待後續發展。

陳玉珍本人也到場面對助理抗議，坦言提案過程「不夠周延」，並與工會代表進行協商。東森新聞

立院助理舉標語抗議立委提案修正《立法院組織法》，擔心有「助理費除罪化」的可能。翻攝畫面

