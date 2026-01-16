陳玉珍說自己「不是台灣人」 梁文傑：只要是中華民國國民就好了

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（16）日下午在例行記者會表示，現在中華民國確實還是有福建省，陳玉珍說她是福建人，不是台灣人無所謂，只要是中華民國國民就好了。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍近期力推具高度爭議的《離島建設條例》部分條文修正草案，遭批是在替中國開後門「洗產地」。網紅許美華也揭露，陳玉珍曾向美國智庫成員說自己是「金門福建人」而「不是台灣人」。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（16）日下午在例行記者會表示，現在中華民國確實還是有福建省，陳玉珍說她是福建人，不是台灣人無所謂，只要是中華民國國民就好了。

梁文傑說，關於在金門設立自貿區的問題，主要考量是因為金門的腹地小，它的港口又不是國際港口，基本上，沒辦法停泊國際性的大型貨輪，所以如果未來成立自由貿易區，它的貨品和原料必然都是從中國進來，依現行的做法，貨品在自由貿易港區裡面加工後出去，很有可能會有「洗產地」的風險，也就是把大陸的產品變成是金門的產品，也就是台灣的產品，然後出口到其他國家去。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美談判達共識並簽訂MOU惹惱中國 陸委會：中共無權干涉

陸委會示警：近來赴陸旅遊的公務員有多起通報遭公安盤查