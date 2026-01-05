陳玉珍遭控喬官 中華電信工會理事長嗆：敢對質我就拿資料出來

中華電信工會3日控訴陳玉珍介入公司員工升遷，並要求金門營運單位採取行動，保護員工權益和體制。(中華電信示意圖) 圖: 取自中華電信CSR粉絲團 (資料照)

[Newtalk新聞] 中華電信工會指控國民黨立委陳玉珍介入金門地區人事升遷，以指名方式要求提報特定人選，嚴重侵害基層員工升遷權益與職場公平。北市中正萬華議員擬參選人馬郁雯今（5）日再爆料，質疑陳玉珍關說不只一案。對此，中華電信工會理事長鄧克亷受訪時直言，相關施壓過程「都有資料」，並嗆聲若陳玉珍敢公開對質，「資料就會拿出來」。

馬郁雯今日在臉書指出，日前《自由時報》踢爆陳玉珍施壓中華電信，要求協助金門工務科二股一名翁姓職員升遷，引發工會強烈不滿。中華電信工會不堪其擾，已發函向監察院陳情，要求糾正陳玉珍疑似違法關說行為。

廣告 廣告

馬郁雯進一步爆料說，根據她獨家掌握的資訊，陳玉珍「喬官」並非單一個案，而是多次發生，質疑其已成慣犯。

對此，中華電信工會理事長鄧克亷今受訪時表示，陳玉珍如何向高雄營運處總經理施壓，要求同意該人事案，「我這邊都有資料，只是沒有拿出來」。他強調，若陳玉珍願意當面出來對質，「我就會把資料拿出來」。

鄧克亷直言，這起事件已嚴重侵害中華電信既有的人事制度，「她已經不是踩紅線，是越過紅線」。鄧克亷並轉述，當事人甚至曾說過「未來升遷一定是陳玉珍編的人選」，導致工會接獲大量陳情。

鄧克亷也指出，類似情況並非首次，包含上一屆工會理事長選舉期間，陳玉珍也曾施壓，要求支持特定人選。

針對相關指控，陳玉珍今日在立法院回應表示，中華電信工會金門幹部利用職權在地方「欺壓百姓」早已眾所周知，只要不按照幹部意志行事，就可能在金門中華電信遭到打壓。她強調，自己身為民意代表，接受民眾陳情並挺身而出「是為所當為，也是應該做的事情」。

陳玉珍也再度重申，若有違法犯紀，請直接向相關單位提告檢舉，「我已經多次聲明，也不會再隨之起舞」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不替修法背書！綠委提修兩岸條例改「國與國」 綠黨團喊：尊重

（影）美軍入侵後委進緊急狀態! 裝甲車上街 軍方表態強硬 代總統向美輸誠