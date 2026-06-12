陳玉珍遭爆年輕時情事 詹江村看不下去：呼叫范雲

作家黃山料近日被網紅「多米多羅」點名評論，有鄉民挖出他2019年底發表的一篇文章，描述國民黨立委陳玉珍年輕時的一段感情經歷，稱她曾為了追求心儀對象衝到對方家門口，哭鬧敲門。陳玉珍10日親自出面反駁，表示當年是因男友劈腿，才會發生相關事件，批評黃山料拿別人隱私出來講實在不道德。桃園市議員詹江村表示，呼叫范雲，這種霸凌女性的報導，都沒人提出譴責嗎？他真的看不下去了。

詹江村12日在臉書貼文表示，呼叫范雲妳還活著嗎？最近媒體這種鋪天蓋地，霸凌式的厭女報導。你們這些女權鬥士眼睛都瞎了嗎？這就是你們對待不同政黨女性不同的待遇嗎？這種霸凌女性的報導，都沒人提出譴責嗎？國民黨中央也說一下話，他真的看不下去了！

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網友留言表示，「范婦連自己黨內發生性平案件都會安靜了，何況其他黨的。議座太看得起她了」、「算了啦！從蔡英文時期開始，那些官員撇開專業專長不說，哪個讓人覺得是存在的？只有要選舉時才會出聲」、「廢死、女權……只是民進黨推派出來的打手罷了！」、「這是個人的隱私，又不是做違法的事情，揭人此隱私是非常不道德的事情，感覺好像在嘲諷一樣，真的很不好」、「年輕往事誰沒少年過呢？勇敢追求愛～何錯之有呢？拿別人的成長過程來繪影評論打擊人家現在職責言論，有失公允」。

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