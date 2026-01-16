陳玉珍遭爆自稱「福建人非台灣人」 秀身分證反擊：對中華民國的歷史不了解

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

反紫光奇遊團成員許美華昨(15)日發文表示，美國智庫友人幾個月前拜訪國民黨立委陳玉珍，探詢兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說「不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門⋯」，還指自己是福建人而非台灣人。對此，陳玉珍今(16)日受訪展示身分證，強調出生地在「福建省金門縣」，怒斥「不要用大台灣的想法來霸凌金門人」。

許美華表示，寫美國智庫訪談民眾黨主席黃國昌的對話，已經是幾個月前的事，再講一個讓人聽了傻眼又不舒服的對話。透露美國智庫朋友幾個月前去拜訪陳玉珍，想知道她對兩岸關係的看法，因為她講過「北京中央」，一直被視為明顯的親中派，也持續阻擋國防民防預算，結果面對美國智庫，陳玉珍說「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門⋯」、「我（以前）的身分證上面寫的是福建欸，我是福建人，我本來就不是台灣人」。

廣告 廣告

許美華說，雖然本來就知道陳玉珍的立場，但她完全沒有掩飾親中立場，一副中國打台北打賴清德不關她的事，還強調自己不是台灣人，還是讓美國友人吃驚，「她還是台灣國會議員吧，at least show some respect ？」本來就知道陳玉珍是這種「中國打過來，我會去跟他們談的投降主義」，但是聽到美國朋友講出來，台灣國會有這種立委，聽到當下還是覺得很丟臉。不過，自己現在至少非常確定，美國華府非常知道台灣國會的藍白立委，都在玩什麼把戲，大家都不演了也是好事。

許美華認為，應該不用提醒美國朋友，陳玉珍提案的《離島建設條例》將新設「離島自經區」，為了幫中國洗產地，極可能讓台灣陷入被美國高關稅報復的後果。「要不是因為我是台灣人，真的很希望藍白就去幫中國洗產地，然後台灣得到跟中國一樣的高關稅待遇。提醒一下，現在台灣可能得到15%最惠國待遇，中國目前因為支援伊朗被制裁，現在輸美關稅是47%。不要15%，要47%的，就去支持藍白陳玉珍們吧！」

陳玉珍則表示不清楚這位許美華是誰？如果她是台派，可以想見台派對金門的無知，隨後秀出身分證強調是中華民國的，自己在立院以無數次展示身分證，上面寫著她的出生地在「福建省金門縣」，痛批台派人對金門有多不了解？金門本來就不是屬於台灣，是屬於中華民國，強調中華民國跟台灣不是劃上等號的，在金門人眼裡，中華民國是包刮台澎金馬，其中金、馬就是屬於福建省，即使在今天，金門多處仍叫「福建省金門調查處」以及「福建省金門地方法院」，所以台派人都不了解金門，就只能胡說八道，直呼從小到大就被教導是「福建省金門人」，指出國名是中華民國，而台灣是本島。

陳玉珍再批，台灣人跟外國人聊天不願意給正確訊息，還反過來唸自己中華民國的立委，「如果你對整個中華民國的歷史沒有了解，回去讀一讀書」，直呼這些都是公開資訊，可以上網查一下，自己的身分證也是真的，怒斥「不要用大台灣的想法來霸凌金門人」，金門與台灣的位階是一樣的。

針對《離島建設條例》被指幫中國洗產地，陳玉珍說是2個層次的問題，第一，答案就是為何要這樣歧視金門？不解在金門設自貿區被解讀成洗產地，那台南、高雄也有，為何不是在洗產地？意思是金門比較胡作非為、為非作歹嗎？現在全國有7個自貿港，為何金門只是爭取一個和台南、高雄一樣的地位就要被認定是要洗產地，要做非法的事情？

第二，台美關稅已經拍板，指出台積電投資那些才是重點，「不要隨便牽扯，跟到金門會不會洗產地，跟這件事一點關係都沒」，如果要說洗產地，台南、高雄是不是全部都要封掉？全國多地都有自貿港，怒嗆自己也不屑當台派，「我本來也不是台灣人，早說過一百遍，我是中華民國國民毫無疑問，是金門人」怒指那些人不會關心金門發展，只會想著金門是否會被判中華民國，難怪在金門沒有選票，只會幫金民貼標籤、扣帽子，「我們怎麼會不憤怒？」

原始連結







更多華視新聞報導

陳玉珍推《離島建設條例》最快本週三讀 國台辦：樂觀其成

遭馬郁雯爆「施壓中華電信如土皇帝」 陳玉珍：若有違法犯紀請提告、檢舉

中國公務船台海中線以西演練 海巡全程掌握動態

