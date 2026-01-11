陳玉珍選金門縣長勝算大？ 董智森：有2股力量支持

今年金門縣長選舉，立委陳玉珍多次表達參選意願，黨內也多看好。不過，現任縣長陳福海與綽號「阿牛」的前縣長楊鎮浯罕見在跨年晚會上同台倒數，「海牛合體」令人產生遐想。同是金門人的資深媒體人董智森認為，金門要當選至少要有兩股力量，一是國民黨支持，一是陳氏宗親會，陳玉珍要選的話，有陳氏宗親會和國民黨支持，力量強大。

民國115年地方公職人員選舉倒數，國民黨金門縣長人選遲遲未出爐，已表態角逐縣長寶座的陳玉珍在立法院的表現與為鄉親服務的態度，獲得大批民眾讚賞。現任縣長陳福海與前縣長楊鎮浯曾是競爭對手，今年罕見在跨年晚會上同台倒數，「海牛合體」令人產生遐想。

至於在民進黨，根據《TVBS》報導，賴清德在黨內詢問好幾次「金門都沒有人要出來選縣長喔？」雖未得到肯定答覆，但賴清德似乎不願放棄金門。

資深媒體人董智森11日在《週末大報掛》表示，民進黨在金門一直都有人，早期是翁明志，但選什麼都輸，後來出任金馬辦事處執行長。

民進黨後來培養陳滄江，結果那一年蔡英文提名陳福海，陳滄江不滿於是退黨。目前民進黨在金門是吳增允，吳增允家族是做菜刀的，地方實力不錯。

董智森直言，陳玉珍太強了，金門要當選至少要有兩股力量之一，一是國民黨支持，一是陳氏宗親會，金門有13個村莊姓陳，佔4分之1的人口。過去陳福海打敗楊鎮浯，這次陳福海不能選了，陳玉珍要選的話，有陳氏宗親會和國民黨支持，力量強大。民進黨大概想算了，即使找人合作也沒有用。

