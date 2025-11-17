陳玉珍選金門縣長認中國「融合示範區」 林楚茵：拚做中共代理人？

民進黨立委林楚茵批國民黨立委陳玉珍無視台灣主體利益。(資料畫面)

國民黨立委陳玉珍表態參選2026年金門縣長，她於昨（16日）受訪提到，金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多往來，這也成為她參選金門縣長的政策中心。對此，民進黨立委林楚茵今（17日）痛批，陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？

國民黨立委陳玉珍表態參選2026年金門縣長選舉，她於昨（16日）受邀參加福建茶業博覽會開幕式與系列活動時強調，金門地理位置特殊，中國先前也提出「兩岸融合示範區」、「廈金同城」等政策，因此一定要多多往來，這也成為她參選金門縣長的政策中心。

廣告 廣告

對此，民進黨立委林楚茵今（17日）指出，陳玉珍要競選台灣地方首長，卻公開表示金門與中國脫離不了關係，認同中國的「融合示範區」政策，「到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？現在要拿離島來表忠嗎？」中國近年對金馬一直虎視眈眈，陳玉珍先前提案在離島設立自由貿易區，疑似幫中國洗產地，而現在不只洗產地，更想用「自由貿易」之名，替中國資金打開離島大門，推動「融合示範區」。

林楚茵直言，國民黨從主席到立委，越比越紅，無視台灣主體利益，只顧向中國表忠。國民黨的《離島建設條例》修法已排入委員會，不僅會讓台灣淪為中國洗產地跳板，更會替中國統戰工程鋪路。林楚茵表示，她將持續嚴密監督，阻止讓台灣陷入國安風險的惡法成形。





更多《鏡新聞》報導

賴清德批韓國瑜「替侵略者找藉口」 沈伯洋：中國應被譴責

百里侯大戰 藍綠白布局2026-1／2026潛在對手同框？ 蘇巧慧、劉和然新北中醫嘉年華同台

百里侯大戰 藍綠白布局2026-2／陳三歲又調皮了！ 擠怪怪馬卡龍現場笑翻