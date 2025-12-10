陳玉珍釋善意願溝通！國會助理工會：12日立院外辦集會 表達三訴求後面對面溝通

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案，將修立法院組織法，擬將助理費除罪化，日前就有立委助理發起連署，呼籲撤回提案。立法院國會助理工會今（10）日下午表示，今天上午，陳玉珍已致電立法院國會助理工會，表達願與國會助理工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案。

立法院國會助理工會發出新聞稿。（圖／國會助理工會提供）

國會助理工會表示，陳玉珍除說明提出此次修法之目的外，同時表達完全瞭解與尊重公費助理們及國會助理工會所提出的相關訴求。對此，國會助理工會表示，感謝陳玉珍表達願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求。

國會助理工會指出，但基於有眾多公費助理密切關心此事之發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會，為不負眾望，將於後天、12日（星期五）上午9時30分，於立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權之訴求，隨後並安排前往拜會陳玉珍委員，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。

立法院國會助理工會提出三點具體主張：一、立法院公費助理工作權，應予保障。二、現行公費助理制度，應予維持。三、公費助理既有之權益及福利，應予入法。另歡迎公費助理提出其他建議，後續助理工會與陳玉珍溝通情形，工會將隨時向各位報告及說明。



