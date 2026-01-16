陳玉珍重申「我本來就不是台灣人」 梁文傑冷回4字

陳玉珍強調自己是金門人、不是台灣人。（資料照，鏡報董孟航）

國民黨金門縣立委陳玉珍近日被報料，說她不擔心中共打過來，因為中共不會打金門、而金門不屬於台灣。她今（16日）也重申，她強調她說過100遍自己不是台灣人、而是金門人；對此陸委會發言人梁文傑也做出回應。

陳玉珍今被問及此事時公開秀出自己的身分證，強調她的出生地就是福建省金門縣，「金門本來就不是屬於台灣」，但屬於中華民國，並說中華民國跟台灣不是畫上等號，金門、馬祖是中華民國福建省。

陳玉珍也說，金門人都不覺得自己是台灣人，而覺得自己是金門人，還嗆不要用大台灣的想法霸凌金門人，「我早就說過100遍我不是台灣人」。

陳玉珍自己是福建人而非台灣人，梁文傑在陸委會記者會上被問到這件事表示，他對這個「沒有意見」，因為中華民國現在確實還是有福建省，若陳玉珍說她是福建人、不是台灣人，「無所謂，只要是中華民國國民就好了。」

