陳玉珍離島建設條例最快本周三讀 沈伯洋轟：國安危機！地方包圍中央

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會（圖／翻攝畫面）

國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》部分條文修正草案，增訂離島得指定地區設置「離島自由貿易示範區」，被民團質疑是為推動「一國兩制」試驗區鋪路，最快將於本周三讀闖關。對此，民進黨立委沈伯洋表示，講白話就是地方包圍中央，藉由《離島建設條例》排除中央法規適用，只要地方跟中國談好，就可以免除對人、公司、物流的審查，甚至對於海域的審查，這對我國絕對是國安危機，地方上可以直接跟中國談條件。

民進黨團上午召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會，沈伯洋表示，《離島建設條例》在立法院藍白提出過非常多版本，每次在遇到社會質疑之下就會暫時縮起來，只要大家一不注意又會推出。但不管是哪個版本，核心思想都沒有太大差異，講白話就是地方包圍中央，藉由《離島建設條例》排除中央法規適用，只要地方跟中國談好，就可以免除對人、公司、物流的審查，甚至對於海域的審查，這對我國絕對是國安危機，地方上可以直接跟中國談條件。

黨團幹事長鍾佳濱也說，《離島建設條例》用「離島」兩字包裝，但這指的是金門、馬祖，要把這兩個地方變成福建經濟特區，說穿了就是這樣，在經濟上滲透台灣，在軍事上威脅台灣，在政治上讓台灣民主體制遭到嚴重考驗。

