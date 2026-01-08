陳玉珍離島條例恐成洗產地破口 藍白扛得起川普紅線？

國民黨立委陳玉珍等在野黨立委強推高度爭議的《離島建設條例》，最快本週將強行通關。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍等在野黨立委強推高度爭議的《離島建設條例》，最快本週將強行通關，民進黨質疑該法通過恐讓離島淪為洗產地的破口，重創台灣製造的國際信譽。對此，政治評論員吳靜怡今（8）日就批評，離島發展不能以犧牲國安、關稅信譽與國際信任為代價。「川普對中關稅壁壘猶如經濟大戰，為什麼國民黨要挑釁美國？挑戰川普反洗產地的紅線，藍白能承擔得起嗎？」

「為了一個陳玉珍，就要把全台灣產業都押上關稅與國際談判的賭桌嗎？」吳靜怡表示，為了降低關稅，全世界都知道川普反洗產地，偏偏國民黨立委陳玉珍卻在此刻力推《離島建設條例》，企圖在金門、馬祖設置「離島自由貿易示範區」，而且關鍵制度設計是排除中央實質審查、全面授權地方自治條例，這不是單純的地方發展方案，踩到紅線的不是經濟創新，而是「反洗產地」！

吳靜怡表示，中國貨品透過包裝、貼標與簡易加工後再出口，這勢必被國際視為典型的洗產地路徑，在美國重新強化對中關稅壁壘、嚴防第三地轉運之際，任何被認定為「協助規避」的制度，都將直接衝擊台美關係的信任基礎，一旦被國際點名，承擔後果的不是金門、馬祖，而是整個台灣的出口產業。她也形容川普對中關稅壁壘猶如經濟大戰，為什麼國民黨要挑釁美國？

她提到，更值得警惕的是，北京方面已由國務院台灣事務辦公室公開表態「樂觀其成」，當對岸對某項台灣立法表現出高度政治善意，台灣社會理應反問：這份「善意」的代價，會不會正是台灣在國際體系中的信用？

吳靜怡直言，離島需要發展，但不能以犧牲國安、關稅信譽與國際信任為代價，當反洗產地已成全球共識，任何試圖鑽漏洞的立法，都是在把台灣推向不必要的對抗前線。她也批評，陳玉珍要點火，藍白真的準備好承擔後果了嗎？柯文哲和陳玉珍搞密會，民眾黨的國會8席，真的敢挺下去嗎？

