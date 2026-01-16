陳玉珍離譜言論連發！稱共軍會打賴清德、金門被歧視 梁文傑怒打臉

即時中心／高睿鴻報導

過去兩年，國民黨立委屢次提出遭質疑「親中」的法案，引發許多民眾不滿、後來更促成「全國大罷免運動」；豈料，部分藍委似乎仍不打算收斂，如金門立委陳玉珍，還在試圖為爭議性極高的《離島建設條例》保駕護航。面對外界憂慮，若修法通過，中國貨物恐更容易藉由金門「洗產地」，陳玉珍竟直接反嗆，此說法為「歧視金門」；甚至更稱，共軍只會攻擊台北、打擊總統賴清德，但不會打金門。對此，陸委會副主委梁文傑回應了。

《離島建設條例》之所以爭議性高，主因在於金門、馬祖可能將建設「離島自由貿易示範區」，遭外界質疑為「一國兩制」推動試驗區；甚至，替中國貨品開後門、更方便進入台灣疆域「洗產地」。豈料，陳玉珍面對爭議，給出的回應竟是「不用擔心中共打過來（金門）」，理由是中共只討厭台獨與賴清德，所以如果要打，也只會進攻台北。她甚至還宣稱，自己「本來就不是台灣人」，而是福建人；更反嗆上述的質疑聲浪，有「歧視金門」之嫌。

首先，關於「金門設立自貿區」，梁文傑今（16）日下午於陸委會記者會解釋，金門的腹地小、港口又不是國際港，基本上根本無法停泊國際性的大型貨輪。因此照邏輯推斷，若未來成立自貿區，無論是貨物或原料，「必然都是從中國大陸進來」；但如果進了這些貨或原料，然後在自由貿易港區裡加工、之後再出口，就很可能製造俗稱的「洗產地」風險。也就是說，將實質上為中國出口的產品，變成金門、台灣製造的貨，再轉出口至其他國家。

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞）

因此，梁文傑感慨地說，雖然他覺得任何事情都可以討論，但當中也有些事情，難題已經非常明顯；例如，金門遇到的難處就很清楚，它不像台中港、台北港，很多貨物及原料都可從其他國家進入、由台灣製造後再出口，金門根本不具備類似條件。

至於陳玉珍宣稱，本人是福建人、而非台灣人，梁文傑則說，他對此沒有意見、也覺得無所謂，只要認同自己是中華民國的國民即可。另一方面，對於陳玉珍預言，中共軍隊僅會攻擊台北、劍指總統賴清德，而不會對金門下手，梁文傑則相當不以為然，緩緩地回應說：「那是她認為。但誰也不知道、誰也無法預料，我們都得料敵從寬」。

