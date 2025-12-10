陳玉珍願意溝通 助理工會：集會完就拜會她

▲國民黨立委陳玉珍已致電助理工會，表達願意與助理們當面溝通。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍強推「助理費除罪化」爭議繼續燒，一名國會辦公室主任昨天發動連署盼撤案，有超過250位國會助理簽署，陳玉珍也表態，歡迎工會直接找她討論。對此，立法院國會助理工會今（10）日表示，陳玉珍已致電助理工會，表達願意與助理們當面溝通，但基於眾多公費助理關心此事發展，因此12日上午9時半在立法院正門集會，表達保障公費助理合法工作權的訴求，接著再去拜會陳玉珍。

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，草案日前已順利交付一讀付委，挨酸「自肥條款」。

廣告 廣告

一名國會助理職業工會幹部昨天發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，已有超過200位國會助理簽署。陳玉珍今天受訪時也稱，「歡迎助理工會來跟我討論」，助理工會人才濟濟，一定可以擬出相當好的法制規範，讓助理費法制化，同時可以保障到他們權益，請工會來討論，不必透過媒體放話、政治抗爭。



立法院國會助理工會今天下午表示，陳玉珍上午已致電立法院國會助理工會，表達願與國會助理工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案，而陳玉珍除了說明提出此次修法的目的外，同時表達完全了解與尊重公費助理們及國會助理工會所提出的相關訴求。



助理工會指出，感謝陳玉珍表達願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求，但基於有眾多公費助理密切關心此事發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會；為不負眾望，將於12日上午9時半於立法院中山南路正門集會，表達保障公費助理合法工作權的訴求，隨後將安排前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。



助理工會強調，工會主張，一、立法院公費助理工作權，應予保障；二、現行公費助理制度，應予維持；三、公費助理既有之權益及福利，應予入法。工會表示，歡迎公費助理提出其他建議，後續助理工會與陳玉珍溝通情形，工會將隨時向各位報告及說明。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

三道密令要「助理費除罪化」？國民黨駁：尊重黨團自主

吳子嘉爆他遭「宜蘭議長人馬恐嚇」 吳宗憲：我根本沒放在心上

用擋軍購換「鄭習會」？鄭麗文大動作發律師函要《自由時報》澄清