陳玉珍、傅崐萁慘了？他爆「藍營這群人」被惹毛

政治中心／李汶臻報導

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，提案涉及各立委辦公室助理的權益，引爆藍、白、綠各黨派助理強烈反彈，更傳出部分藍營自家助理展開連署、要求撤回助理費修法提案。陳玉珍對此態度強硬，放話「歡迎助理工會來跟我討論」，但不會撤案。對此，時事評論員、專欄作家吳崑玉就痛批這不是「助理費除罪化」，其實是「立委貪污除罪化」，並警告陳玉珍與國民黨團總召傅崐萁，恐惹到「這群人」並在立委辦公室掀起天翻地覆的變化。

針對藍委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發眾多國會助理強烈反彈，國會助理工會12日將在立法院大門口抗議，呼籲陳玉珍撤回提案。但陳玉珍態度強硬、槓上工會，她日前放話說「歡迎助理工會來跟我討論」，還強調立委跟助理並不是一個對立的角色，「不必透過媒體放話、政治抗爭」。對於陳玉珍的提案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前則是出面聲援，並力挺稱「是進步法案」。

藍委陳玉珍（右）日前提出推動「助理費除罪化」修法，遭批「自肥惡法」，但藍營立院總召傅崐萁（左）卻護航並嗨挺「進步法案」。（圖／民視新聞）





對此，時事評論員吳崑玉日前就登上網路節目討論此事。他提到，陳玉珍推「助理費除罪化」修法的舉動，讓許多老助理「氣得牙癢癢」，原因是擔心30多年前「老國代、老立委時期」的助理費亂象再度重演。吳崑玉表示，當年所有助理費「一包」全給立委，想請助理的就會請，但給多少薪水全看立委良心。曾出現有立委休會期間不願請助理，導致對方1年只領六個月薪水，年終獎金也更不用提了；吳崑玉還爆料，甚至有人助理費拿來請看護、養小三，各種稀奇古怪的事情全都有。為了改善種種亂象，後續才組織「助理工會」。

陳玉珍態度強硬，表示怎麼修法可以討論，但不會撤案。（圖／民視新聞）





吳崑玉還在節目中狠批，陳玉珍推動的修法不該叫「助理費除罪化」，根本就是「立委貪污除罪化」；對於陳玉珍聲稱有關提案參考其他國家制度、傅崐萁力挺稱「是進步法案」的說法，吳崑玉就直言，依照陳、傅等人邏輯，相當於立委報帳不用檢附單據「這是退步法案」，且還是退回30年前的老立委時代。

最後，吳崑玉也示警此次連署恐將引發嚴重後果。他表示，如今連藍委辦公室主任等級的人都參與連署，並解釋這群人在辦公室的影響力以及掌握的資訊之大，對於「你（民代）哪裡有小三、有什麼壞習慣、周遭朋友圈等」全都知根知底，惹毛這群人恐讓整個立委辦公室起天翻地覆。吳崑玉也開嗆陳玉珍、傅崐萁：「你們根本就不知道惹到的是什麼人，就等著看！」。

