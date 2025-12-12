陳玉珍、傅崐萁慘了？他轟助理費除罪化是退步法案：等著看！

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨立委陳玉珍提案修改立法院組織法，將立院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險等，引發反彈，更遭質疑形同將貪污助理費除罪化。時事評論員吳崑玉批，陳玉珍跟國民黨團總召傅崐萁，「你根本就不知道惹到的是什麼人，就等著看！」

吳崑玉11日在網路節目《新聞！給問嗎？》談論助理費除罪化等議題。吳崑玉表示，如果不是助理跳出來、媒體報出來，陳玉珍哪會願意跟助理們談，完全就是欺善怕惡，這些助理為何這麼氣憤，就是因為大家看過當年亂象，過去把整筆助理費給立委，想請助理的就會請，但總有各種狀況發生。

吳崑玉舉例，像是休會期間，有立委不願意請人，導致助理一年只領六個月薪水，哪有什麼年終獎金？完全看立委的良心，甚至拿來請看護、養小三，各種稀奇古怪的事情都有。

吳崑玉也說，有些人會稱這是「助理費除罪化」，但如此說法像是助理費有罪，很容易產生問題，他認為應該叫做立委貪污除罪化，合法幹掉所有國會助理，而傅崐萁說是進步法案，但如果照他們的邏輯，總預算就可以全匯給總統賴清德，甚至不用檢附單據，「這是退步，而且退回30、40年前！」

吳崑玉直言，這一回連署很可怕的原因，在於國民黨立委辦公室主任等級的人都下去參與，這類人對於民代的私事、習慣、交友瞭若指掌，恐會造成整個立委辦公室天翻地覆，「陳玉珍跟傅崐萁，你根本就不知道惹到的是什麼人，就等著看！」

