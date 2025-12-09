陳玉珍"助理費除罪化"修法"統籌運用" 助理群起炸鍋

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提修法，要把民代助理費除罪化，明定助理費由立委及議員"統籌運用"、而且"免檢附單據核銷"，引來助理們炸鍋，認為自己的待遇會成為立委的私房錢、不受法律保障，還醞釀週五號召百人抗議，但陳玉珍立場強硬，說這不是最終版本、可以討論怎麼修法、但不會撤案。

立法院長韓國瑜：「（院長助理費的案件），（目前有打算說），（要接受助理工會的陳情嗎），好謝謝啊。」

剛主持完議事走出議場，立法院長韓國瑜就被問到，國會助理要找他陳情，因國民黨立委陳玉珍提出修法，讓民代在使用助理費時"統籌運用"、"免檢據核銷"，助理怨聲載道。

一個國民黨資深助理在200多人的群組中發難，說自己有幸都跟到好老闆，但其他人會不會被壓榨？也有人問"連自己的幕僚都狠心閹割"的立委，怎跟民眾說自己"捍衛勞工、公平正義"？助理炸鍋，爭議延燒，傳出周一國民黨團幹部會議一度決議暫緩推動，但後來又否認，立院助理們開始展開串聯，醞釀週五出面抗議，要陳玉珍撤案。

助理工會副理事長田飛生：「所有立委去深刻了解，這個提案的內容文字之後，應該都會認為，這個提案是不好的是退步的，我們希望這個案不是說現在的暫緩處理，我們希望是撤案。」

立委（國）陳玉珍：「提案是我們的權力，那當然請我們撤回，是他們可以訴求的，那我不會撤回提案，如果對提案的內容有意見，你們也可以提出建議案，你們也可以提出修正案。」

面對不分藍綠白幕僚們的吶喊，陳玉珍立場強硬，更說有意見都可以參與修法，但黨團保守的多。

國民黨團書記長羅智強：「持續聽取社會各界意見。」

民進黨團副書記長林月琴：「一旦錢變成了立委自己說了算，那助理費就成了名正言順的私房錢，要拿去吃喝應酬付房貸買跑車，外界可能就是完全看不見，再加上和實際聘用的脫鉤，有些人根本就不會再認真找助理，人情酬庸派系樁腳，甚至敵對勢力要手伸進來，那更容易。」

民代的人事費用跟問政內容牽一髮動全身，貿然修法就怕所有人都變成輸家。

