陳玉珍"助理費除罪化"修法"統籌運用" 綠痛批:根本詐團

國民黨立委陳玉珍提修法，明定民代助理費由立委、議員"統籌運用"、"免檢附單據核銷"，引來助理們炸鍋，認為自己的待遇會將不受法律保障，還醞釀週五號召百人抗議，但陳玉珍立場強硬，說這不是最終版本、可以討論怎麼修法、但不會撤案。綠營痛批這根本是詐騙集團。

立法院長韓國瑜：「（院長助理費的案件），（目前有打算說），（要接受助理工會的陳情嗎），好謝謝啊。」

剛主持完議事，立法院長韓國瑜就被問，國會助理要找他陳情，抗議國民黨立委陳玉珍提修法要將立委助理費除罪化，助理費交由立委統籌運用。

資深助理在百人群組開炮，他有幸都跟到好老闆，但其他人會不會被壓榨？也有人說"閹割自己的幕僚"，怎跟民眾說自己"捍衛勞工"，傳出周一黨團幹部會議曾決議暫緩，後來又否認。助理醞釀週五集結議場外抗議，要陳玉珍撤案。

助理工會副理事長田飛生：「所有立委去深刻了解，這個提案的內容文字之後，應該都會認為，這個提案是不好的是退步的，我們希望這個案不是說現在的暫緩處理，我們希望是撤案。」

立委（國）陳玉珍：「提案是我們的權力，那當然請我們撤回，是他們可以訴求的，那我不會撤回提案，如果對提案的內容有意見，你們也可以提出建議案，你們也可以提出修正案。」

面對反彈，陳玉珍立場也很硬，這是全國議長聯誼會請託，她的2項修法分別針對中央的立委；及地方各級民代，讓大家"統籌運用"、"免單據核銷"，黨內同志也說不妥。

台北市議員（國）詹為元：「都沒有任何的一個，所謂單據或報帳的方式，讓他變恣意使用的話，當然會擔心到，會去壓縮助理薪資空間。」

議員說得委婉，親藍名嘴黃智賢砲火猛烈，說"統籌運用"、"免單據"的邏輯能通，那是不是也把總預算匯入賴清德戶頭，他統籌運用就好？綠營直嗆陳玉珍是"詐騙集團邏輯"。

立委（民）沈伯洋：「過往也有很多立委，利用助理當人頭，最應該負責的，就是詐領助理費的立委，結果他們現在竟然直接修法，讓立委直接變成無罪，助理的錢是外面金主給的，甚至是境外勢力給的，我們要如何得知。」

立委（民）范雲：「明天我們已經在衛環委員會，跟相關的，我們要就助理權益的部分，請洪部長能夠來做說明。」

修法阻力來自自家人，藍營恐怕是進退兩難。

（民視新聞綜合報導）

