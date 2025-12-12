陳玉珍「助理費除罪化」掀國民黨內亂！懶人包一次看

政治中心／綜合報導



國民黨立委陳玉珍日前提議將「助理費除罪化」，明定助理費直接匯給立委統籌運用，且免檢據核銷，引發多位立委助理強烈反彈、跨黨派發連署，連藍營自家助理也要求撤回，甚至有律師痛批這根本是「貪污就地合法」、「貪汙合法化」，事件延燒多日，但陳玉珍卻堅持不撤案，直到今（12）日上午大批國會助理集結立院抗議，才終於承諾提「助理費除罪」修正案，但究竟這樣的法案，到底會對國會產生奪大影響？事件始末帶你一次瞭解。





陳玉珍「助理費除罪化」自家人也不挺！國民黨恐被扣「貪汙帽」風暴始末一次看

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法。（圖／民視新聞）





由於近年來民意代表因助理費申報不當而觸犯《貪污治罪條例》的案例層出不窮，國民黨立委陳玉珍便在12月初提出《立法院組織法》修法，擬新增「補助費用」交由立委自行運用，統籌項目不限於助理費、健康檢查等，且免收據憑證核銷，主張將助理費「除罪化」。該提案在2日於立法院程序委員會通過，並列入5日的議程討論。



●提案核心與爭議焦點



1、「公款私用疑慮」：現行制度助理費由立法院直接匯給助理，修法後若改由立委統籌運用且免核銷，恐使助理費淪為立委的「私房錢」或「小金庫」，甚至讓立委每月可支配所得大幅增加，甚至超過總統的薪水，更可能開啟台灣政治嚴重的結構性腐敗。



2、「侵害助理權益」：助理們擔憂修法將重演多年前的亂象，像是根本不請助理，或找親戚掛名，且就算真的聘人，也會盡可能壓低薪資，把「剩下的錢放進自己口袋」，有任意挪用或壓低助理薪資，嚴重侵害助理勞動權益的疑慮。



3、「為個案解套」：外界質疑此修法是為替特定人士（如國民黨立委顏寬恒所涉助理費案）解套。

外界冒出質疑聲浪，認為此修法是為國民黨立委顏寬恒涉詐領助理費案解套。（圖／民視新聞）





針對爭議，國會助理圈迅速發起「跨黨派連署」，有至少75間辦公室及300位助理參與聯署，要求陳玉珍等提案委員撤回提案。不過陳玉珍當時態度卻十分強硬，雖說會願意與助理工會公開討論，但仍表示提案不會撤回，總召傅崐萁更將此定調為「進步法案」，但藍營內部卻掀起嚴重分歧，部分年輕藍委和清流派憂心，強推此案將嚴重損害國民黨的形象，恐在選舉中留下致命的把柄。

除了政界外，在輿論場上，該提案也幾乎是一面倒負評，主流媒體和許多政治評論員普遍認定這是一項挑戰法律底線、損害民眾信任的惡法，社會大眾普遍對立委試圖規避法律責任、變相「自肥加薪」的行為表達強烈憤怒，認為在民生議題尚未解決之際，立委卻優先處理擴大自身特權的法案，是對民意的嚴重踐踏。

國會助理圈發起「跨黨派連署」，有至少75間辦公室及300位助理參與聯署，要求陳玉珍撤回提案。（圖／民視新聞）





眼看修法爭議在黨內引發嚴重分歧，又面對巨大輿論壓力的，立法院長韓國瑜破天荒地針對同黨委員的提案，發佈新聞稿來滅火，強調國會助理是國會組成重要一環，自己身為立法院長，會全力捍衛國會助理權益，也提醒每一個黨團，「任何修法都不該侵害國會助理的工作權益」，陳玉珍則在10日致電助理工會，表達願與國會助理工會及國會助理們當面溝通，法案也因此進入了「協商暫緩期」。

立法院長韓國瑜破發布新聞稿，強調「任何修法都不該侵害國會助理的工作權益」。（圖／民視新聞）

而在12月12日一早，大批國會助理集結立院門口抗議，要求撤回提案、保障助理權益等，陳玉珍也到現場，沒想到卻開口稱「我的助理就像我的家人、跟兄弟姊妹一樣」，此話一出立刻讓現場多名助理不滿，嗆聲「你不要講X話了」也有人質問「你的助理是發零用錢的嗎？」現場氣氛瞬間升溫，不過在衝突過後，陳玉珍也與立法院國會助理工會代表協商，達成了3點共識：

1、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定



2、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。



3、未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

國會助理集結立院門口抗議，一度與陳玉珍發生口角衝突。（圖／民視新聞）

不過，雖雙方達成共識，陳玉珍仍強調「會提出修正案，但不會撤案」，可見對於該法案的態度仍表有一定強硬性。總結來看，陳玉珍引發的「助理費除罪化」事件，已演變為一場挑戰國家廉政體系、衝擊國會公信力的政治風暴。國民黨團將如何權衡修法需求與公眾觀感，如何面對來自各方的壓力，以及法案最終將以何種形式收場，都牽動著國會改革的走向和政治勢力的消長，整起事件恐怕未完待續。

陳玉珍與立法院國會助理工會代表協商，達成3點共識。（圖／民視新聞）

