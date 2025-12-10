政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案"助理費除罪化"，挨批自肥將助理費納為小金庫，助理擔心權益遭侵害號召連署撤案，已經獲得75間立委辦公室、252名助理連署，不過，傳出民眾黨立委劉書彬得知幕僚有簽，當面痛罵，助理因此撤簽。對此劉書彬否認。

立法院長韓國瑜：「（院長會支持助理費除罪化嗎），謝謝大家，（會再跟陳玉珍溝通這部份嗎）。」

立法院長韓國瑜參加人權獎活動，聽到"助理費除罪化"，他沒有多答，他發聲明，說助理是國會重要夥伴，他尊重委員提案，也會轉達大家擔憂，修法不能侵害助理權益，助理工會收集了252份連署，跨75間立委辦公室、白綠兩黨團，周四要到委員會外拉立委加入、週五出面抗議，提案的陳玉珍很不以為然。

立委（國）陳玉珍：「我們坐下來討論，不必透過媒體放話，抗爭政治抗爭。」

陳玉珍"助理費除罪化"掀議 劉書彬駁"痛罵助理逼撤連署"

韓國瑜現在幾乎每天都被問助理費除罪化的事情。（圖／民視新聞）記者問「陳玉珍委員的提案？」

賴士葆說「這這這....我趕問政。」

陳玉珍拒絕撤案，自家立委也不敢挺，畢竟爭議實在太大，以明年度總預算為例，每位立委助理費可分配將近780萬，一旦修法通過，將直接撥給立委，免檢據核銷。但傳出民眾黨立委劉書彬竟下令幕僚不能參與撤案連署，得知一名同仁有連署，當眾痛罵對方，要求撤簽。

劉書彬說「沒有，沒有，有來我們辦公室來做，尋求簽署的其他辦公室助理，我在場的時候，請他們自己去好好思考一下，表達自己的意見之外，當然要考慮到，有些是怎樣的前因後果。」

助理工會副理事長田飛生：「（有多少人是因為這樣撤簽），不多啦大部分的助理還是認同，這樣的一個連署的聲明的活動，應該三黨都有，至於是哪些委員的名字，可能不方便透露啦。」

陳玉珍"助理費除罪化"掀議 劉書彬駁"痛罵助理逼撤連署"

被媒體點名罵有簽連署的助理，劉書彬否認，只說有跟他們說"要好好思考前因後果"。（圖／民視新聞）助理費除罪化修法讓國會助理們炸鍋，就怕助理費變成立委自肥的小金庫，立院司法法制委員會週四變更議程，邀請相關單位專案報告，隨著討論熱度升高，壓力將回到提案和連署修法的藍營立委。

