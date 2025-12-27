陳玉珍"助理費除罪"借屍還魂? 藍立院組織法修法逕付二讀

政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提出國會助理費除罪化修法，被質疑意圖為顏寬恒詐領助理費判刑解套，引發助理反彈，現在牛煦庭再提"立法院組織法"修法，明定立院應每年以公務預算編列立委補助費用、經國民黨團提議直接逕付二讀，助理看到法案直呼，這跟陳玉珍版本根本是換湯不換藥、薪水依舊是"看得到吃不到"。

立法院長韓國瑜：「報告院會第67案，由國民黨團提逕付二讀，由國民黨團負責召集協商，全院委員有無異議，沒有異議本案逕付二讀，由國民黨團負責召集協商。」

立法院長韓國瑜，週五立法院報告事項中，在場立委未提異議下，悄悄讓牛煦庭提案的立法院助理費修法、逕付二讀，外界譁然，因為一個月前，陳玉珍提的助理費除罪化，才鬧得滿城風雨。

國會助理：「撤回提案撤回提案。」





陳玉珍日前提的國會助理費除罪化修法，被解讀是為顏寬恒詐領助理費判刑解套，同時自肥每年779萬元助理費，引發助理強烈反彈，如今牛煦庭再提"立法院組織法"修法，兩項修法比一比，盡管牛煦庭參考部分助理提議、卻明定助理費用以"立委補助費編列"方式處理，和陳玉珍版的"立委統籌使用"，本質上似乎沒太大差別。

立法院助理工會副理事長田飛生：「變成本身還是由立法委員去，補助費是由他來決定，這樣的一個寫法坦白講，是避免不掉外界疑慮，最後會不會變成說，看得到吃不到，前面寫立法委員的補助費，我覺得這樣寫外界還是會，產生立委自肥的疑慮。」

牛煦庭的版本，國會助理也直呼無法接受，有助理就大酸，這說穿了就是"助理費除罪化"借屍還魂。

立委（國）牛煦庭：「沒有必要為了政治打擊跟攻擊，去抹滅法案的原意，這部法案的原意就是為助理加薪，爭取更好的工作待遇。」





立法院民進黨團書記長陳培瑜：「不要再躲了，立法院民進黨團書記長陳培瑜，助理工會已經說，立法院民進黨團書記長陳培瑜，最好的方案就是撤案既然是補助，立法院民進黨團書記長陳培瑜，那跟陳玉珍的版本又有什麼差別，但我們很可惜看到，立法院民進黨團書記長陳培瑜，國民黨不但直接提交逕付二讀，立法院民進黨團書記長陳培瑜，後續是不是又繼續打算過水協商呢，立法院民進黨團書記長陳培瑜，讓立法委員自己變成千萬立委。」

民進黨團透露將對此案提覆議，但在藍白人數優勢下，恐怕又是一場硬仗。





